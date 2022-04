Rissa tra tunisini finisce a coltellate

Rissa da orbi tra tunisini finisce a coltellate. È quanto è accaduto a Roma, in via Monteverde, dove nella nottata di sabato un diverbio verbale è terminato in uno scontro con lame d’acciaio, mazze e spranghe di ferro, come riferito da alcune persone presenti al momento dell’accaduto. Uno scontro che avrebbe causato ben tre feriti.

La discussione sarebbe stata tra otto giovani nordafricani, divisi in due mini bande, probabilmente in rivalità tra loro. Solo l’arrivo repentino delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. Cinque protagonisti del litigio, all’arrivo delle sirene, infatti, sarebbero fuggiti con un’automobile per non essere identificati dagli agenti. Forte spavento per i residenti della zona, testimoni di una scena di violenza inaudita.

Riescono a cavarsela le persone colpite nel tafferuglio. Soltanto ferite lievi per i tre ragazzi trasportati agli ospedali San Camillo e Santo Spirito della Capitale.

Resta ancora ignota la causa scatenante della rissa. La zona, tra l'altro, è sprovvista di sistemi di videosorveglianza e quindi non ci sarebbero immagini utili a chiarire la dinamica della vicenda. Una mancanza, questa, che renderebbe difficile ricostruire le ragioni che hanno portato gli extracomunitari a un diverbio così acceso, tanto da utilizzare coltelli e mazze.

Non è da escludere che si possa essere trattato di una spedizione punitiva che vede coinvolti diversi gruppi di tunisini per il probabile controllo del territorio o in litigio tra loro per vecchie questioni irrisolte. Vengono seguite tutte le piste e non è da escludere nulla.

Aumentano i controlli in via Monteverde, zona che soprattutto nel weekend è frequentata da ragazzi e famiglie. Diverse le segnalazioni e gli appelli della cittadinanza a fermare una guerriglia tra extracomunitari che di fatto non rende più vivibile la zona, a maggior ragione dopo l’ultima rissa, che non è passata inosservata agli occhi dei residenti, preoccupati sempre più per l’ondata di violenza.