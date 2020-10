Il ristoratore italiano in Australia: "Così lo stato ha aiutato le imprese"

I fan del governo Conte continuano a parlare di "modello Italia" per quanto concerne la gestione del Covid. Peccato che in giro per il mondo, sia sotto il profilo sanitario, che - soprattutto - come sostegno alle imprese colpite dal lockdown e dalla crisi pandemica, si sia fatto decisamente di meglio. Esempio in tal senso è l'Australia, come racconta al Corriere della Sera l'italiano Francesco Rota, 34 anni, che gestisce una trattoria a Melbourne. Lì, anche se il lockdown è stato piuttosto lungo - sette mesi - le imprese hanno ricevuto il giusto sostegno da parte dello stato. " Una volta stabilita la chiusura generale - spiega - anche se avevamo la morte dentro, abbiamo potuto respirare da un punto di vista economico: il governo ha elargito a tutti i cittadini australiani che lavoravano da almeno un anno un job seeker, un sostegno economico, che ci ha permesso di vivere bene ".

Sussidi alle imprese e controlli rigidi: l'Australia esce dal (lungo) lockdown

Un contributo che continuerà a ricevere fino a marzo 2021, se la sua impresa non riuscirà a recuperare almeno il 60% del fatturato. Altro che "potenza di fuoco" e annunci privi di sostanza, come da noi. Come racconta Rota, inoltre, gli affitti sono stati tutti sospesi, così come i mutui. " Quando hanno deciso, a settembre, di prorogare il lockdown, immediatamente hanno annunciato nuovi incentivi: diecimila dollari (circa 6 mila euro, ndr) per chi aveva meno di 100 posti a sedere, 30 mila per chi ne aveva di più. Hanno cercato con gli incentivi di placare le insofferenze di chi non ce la faceva più e chiedeva la riapertura, e ci sono riusciti " racconta il ristoratore. Soldi anche a chi è stato obbligato a rimanere in quarantena: " Chi doveva restare a casa in attesa dell’esito del tampone per due giorni, veniva risarcito con 450 dollari, per ricompensarlo delle perdite lavorative e evitare che avesse la tentazione di uscire comunque per guadagnare. Chi doveva stare 14 giorni in isolamento, e dimostrava di non avere più ferie o giorni di malattia da usare, ne aveva 1500" sottolinea Rota.