"Non mangiateli". L'allarme sui fagottini al mirtillo

Il ministero della Salute ha diramato sul suo sito un avviso per richiamare alcuni lotti di fagottini ai cereali antichi con mirtilli a marchio Coop, distribuiti nei supermercati del medesimo brand. Il richiamo è di tipo precauzionale per la possibile presenza di corpi estranei.

I lotti ritirati

A essere interessati dal richiamo risultano essere tutti i lotti fino al 26 agosto compreso. Chi ha in casa i lotti di prodotto indicati nell'avviso è pregato di non mangiarli e di riportare le confezioni nel punto vendita in cui le aveva acquistate. Si legge sul sito del ministero: “Se siete in possesso di confezioni riconducibili ai lotti di prodotto sopra indicati vi preghiamo di sospenderne il consumo e restituirli al punto vendita. Per eventuali informazioni vi invitiamo a contattare il n. verde 800000003 oppure a scrivere al seguente indirizzo e-mail: filo.diretto@alleanza3-0.coop.it”.

Il motivo della segnalazione

Nell’avviso viene indicato come motivo della segnalazione il richiamo per rischio fisico, a causa di possibili corpi estranei presenti negli alimenti in questione. Negli ultimi mesi sono molti i prodotti alimentari che sono stati ritirati dagli scaffali di negozi e supermercati. Per fare qualche esempio, a luglio era toccato alla crema al cioccolato della Cameo, al gelato al gusto vaniglia del famoso marchio americano Häagen-Dazs, e tracce del batterio della salmonella erano state trovate in alcune barrette prodotte con il cioccolato proveniente dalla Barry Callebaut, utilizzato anche Mars e Kit Kat.