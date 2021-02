Nel campo rom dei ladri acrobati: "Via, questo è il nostro territorio"

L'europarlamentare e consigliere comunale Silvia Sardone, insieme a Stefano Pavesi, consigliere della Lega in Municipio 8, nelle scorse ore ha fatto visita al campo rom abusivo di via Monte Bisbino, a Milano, " dove bazzicavano i ladri acrobati responsabili degli ultimi furti ai danni di diversi vip a Milano ". L'esponente della Lega ha documentato tutto con un breve video condiviso sui social, sottolineando che " la scorsa volta erano volate minacce di morte a Salvini, questa volta insulti nei miei confronti ". Il motivo? " Secondo i nomadi ho violato la loro proprietà privata: parliamo di un campo abusivo ", scrive Silvia Sardone nel suo post.

La situazione nell'insediamento rom non è tranquilla. Quell'area di Milano sfugge completamente alla regolamentazione tradizionale del comune e la situazione rischia di farsi sempre più insostenibile, tanto più in un momento pandemico. " Per i rom valgono le loro leggi, non quelle dello Stato italiano. Pretendono addirittura che Amsa pulisca i loro terreni e rivendicano orgogliosi di non pagare un centesimo di tasse. Il Comune di Milano dov'è? ", si chiede indignata Silvia Sardone dopo aver fatto visita all'insediamento " vergognosamente tollerato dalla giunta Sala ".

Non si tratta di una vera e propria baraccopoli, come se ne vedono tante nelle città italiane. Tra le roulotte e le abitazioni di fortuna spiccano anche " vere e proprie ville ", in un'area in cui non è mai stato concesso il diritto di edificare. " Sui muri hanno scritto in bella mostra: - Lega + Lega rom. Tutto irregolare al cento per cento, eppure famiglie con bambini costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie precarie rimangono da anni al loro posto senza averne alcun diritto ", fa notare Silvia Sardone. La situazione è degradante: " Perché non vengono sgomberate, mettendosi poi in coda come fanno tutti per le assegnazioni delle case popolari? È incomprensibile il fatto che per i rom deve sempre valere l'alternativa dell'abusivismo ". L'europarlamentare fa giustamente notare che in altri casi non verrebbe tollerata la costruzione di edifici in aree non adeguate ma " se i nomadi si costruiscono un villaggio senza rispettare mezza regola vengono tollerati. È una Milano che funziona alla rovescia e per questo dobbiamo ringraziare Sala che sui rom sta facendo addirittura peggio di Pisapia ".