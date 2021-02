Morto suicida Antonio Catricalà

Articolo in aggiornamento

L’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante dell'Antitrust, Antonio Catricalà, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma in via Antonio Bertoloni, nel quartiere Parioli.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative interpellate dall'Ansa, Catricalà si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola mentre la moglie era in casa. Il suicidio sarebbe avvenuto tra le 9.30 e le 10 di questa mattina. Il corpo senza vita del 69enne è stato trovato sul balcone del suo appartamento. A spingerlo al suicidio - stando a quanto riporta Dagospia - sarebbe stato il cancro. Sul posto, oltre alla polizia e alla Scientifica, c'è anche il pm di turno Giovanni Bertolini.

I pm della procura di Roma hanno aperto un fascicolo in relazione alla sua morte e sul posto, oltre alla polizia e alla Scientifica, c'è anche il pm di turno Giovanni Bertolini.

Catricalà, nato a Catanzaro il 7 febbraio 1952, fu allievo di Federico Caffè. È stato innanzitutto un importante uomo di governo e delle istituzioni. È stato presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dal 2005 al 2011. Successivamente, dal 2011 al 2013, è stato sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri nel governo guidato da Mario Monti. Dal 2001 al 2005, quando capo del governo era Silvio Berlusconi, è stato anche segretario generale della presdienza del Consiglio dei ministri. Dal 2013 al 2014 è stato viceministro per lo Sviluppo economico durante il governo Letta. Avvocato cassazionista, è stato magistrato del consiglio di Stato della Repubblica italiana. Laureato in Giurisprudenza, è stato consigliere e presidente di sezione del Consiglio di Stato. Già docente di Diritto privato all'Università di Roma Tor Vergata, ha insegnato Diritto dei consumatori all'Università LUISS Guido Carli a Roma. Attualmente era presidente di Aeroporti di Roma Spa. Il 18 febbraio scorso Catricalà, già presidente di Aeroporti di Roma, era stato nominato presidente dell'Istituto Grandi Infrastrutture (Igi). Catricalà lascia la moglie Diana e due figlie.

I messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Catricalà. Il presidente del Senato Elisabetta Casellati ha espresso il dolore suo personale e del Senato e fatto osservare un minuto di silenzio all'Aula per la morte dell'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

"Grande amico, grande servitore dello Stato, Antonio Catricalà lascia un incolmabile vuoto in tutti quelli che lo hanno conosciuto e hanno avuto l'onore e il privilegio di lavorare con lui. È un dolore fortissimo" , è il messaggio pubblicato sui social dal ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta.

In una nota il gruppo Aeroporti di Roma esprime "sgomento, enorme dolore e profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa del presidente della società, prof. Antonio Catricalà. Tutti i dipendenti del gruppo Adr si stringono intorno alla sua famiglia e ai sui cari".