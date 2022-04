Ruba un aereo e arriva in Francia: arrestato un 33enne slovacco

Ha rubato un aereo in un piccolo areoporto del Piemonte poi, ha sorvolato la Liguria e la Costa Azzurra prima di essere intercettato dai militari dell'Aeronautica francese a Tolone. Un'impresa storica quella di un 33enne slovacco decollato con un Cessna 172 dal "Mossi" di Novi Ligure e costretto ad atterrare in Provenza. " Non ci è mai capitato qualcosa di neanche simile ", ha dichiarato Paolo Visentini, direttore della scuola BePilot e proprietario del velivolo.

Il furto dell'aereo

Il ladro ha agito in solitaria. Stando a quanto ricostruito finora dagli investigatori, il 33enne si è introdotto nell'hangar della scuola di volo piemontese attorno alle 6.30 e, circa mezz'ora dopo, alle 6.55 per l'esattezza, è decollato dall'aeroporto di Novi Ligure. Durante il tragitto dall'Italia fino ai confini francesi ha viaggiato a una quota mai superiore ai 200 piedi riuscendo ad eludere agevolmente i radar. Di tanto in tanto, si è concesso qualche "acrobazia a otto" sopra i 4mila piedi, quanto basta per mandare l'adrenalina in circolo. Un'impresa riuscita quasi alla perfezione se non fosse che, quando ha invaso lo spazio militare dell'Armée de l'Air et de l'Espace, nei cieli di Tolone, sono scattate le misure antiterroristiche. A quel punto, il 33enne è stato costretto ad atterrare sulla pista Aix-Les-Milles, vicino a Aix-en-Provence scortato a vista con una caccia della Marine Nationale.

Il mistero