Sì di Ema al siero dei bimbi "Under 12, zero miocarditi"

Conto alla rovescia per il via libera del vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech per i bambini di 5-11 anni. Il 25 novembre ci sarà l'ok finale di Ema dopo il semaforo verde concesso dal gruppo di lavoro capitanato dall'italiano Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid. Ed è proprio lui ad aver annunciato ieri, in una conferenza stampa, una «possibile conclusione dell'iter entro la fine della settimana prossima». Se l'approvazione è scontata, non è altrettanto sicuro che tutti i 27 Paesi Ue diano parere positivo. Ci sono resistenze da parte dei paesi nordici, in particolare Norvegia e Finlandia, che non vedono di buon occhio la vaccinazione per i più piccoli. Ma alla fine servirà solo la maggioranza per l'approvazione definitiva e c'è da scommettere che nessun altro paese si schiererà contro, visto la recrudescenza del virus e i picchi di infezioni tra i bambini.



SICUREZZA



In realtà, la diffidenza è malriposta. Il vaccino, già analizzato prima dalla Fda americana e poi dagli scienziati dell'Agenzia europea, non ha mostrato alcun problema di sicurezza ed efficacia. Ai genitori è importante far sapere, innanzitutto, che lo studio su tremila bambini under 12 non ha rilevato neppure un caso di miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco). Una patologia riscontrata invece nella fascia tra i 16 e i 24 anni. Ma anche qui i casi sono rari (3 su 100mila) e non lasciano strascichi dopo una breve terapia mirata.



EVENTI AVVERSI



Circa un bambino su dieci di quelli arruolati nello studio clinico ha invece accusato reazioni modeste al vaccino: dolore al braccio, affaticamento e mal di testa, febbre o dolori muscolari, nausea, inappetenza. I bambini hanno riportato più effetti collaterali dopo la seconda dose che dopo la prima. Le reazioni al farmaco si sono verificati entro due giorni dalla vaccinazione e la maggior parte è scomparsa entro 48 ore. Non si sono verificati decessi o eventi avversi che abbiano portato all'interruzione del trattamento. Negli Usa, dove sono state già somministrate 300mila dosi, non c'è alcuna segnalazione.



IL DOSAGGIO



Per i bambini è previsto un terzo del dosaggio approvato per i più grandi. Per l'esattezza saranno somministrate due dosi da 10 microgrammi a 21 giorni di distanza. L'efficacia del vaccino a 7 giorni o più dopo la seconda dose è del 90,7%.



TERZA DOSE



Ema allarga la platea vaccinale ai più piccoli ma bacchetta sulle prime dosi. «Ci sono paesi con una media di vaccinazioni inaccettabile e vari Stati membri con una grossa porzione di persone anche al di sopra i 50 anni non ancora vaccinati».