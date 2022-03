"Saccente", "Buffonate". Volano stracci tra Orsini e Parsi

Visibilmente stizzita, ieri Bianca Berlinguer ha annunciato che il professore Alessandro Orsini avrebbe presenziato a Cartabianca, anche se a titolo gratuito. L'ultima settimana è stata caratterizzata dalle polemiche inerenti il contratto stipulato dalla Rai per la sua partecipazione, che prevedeva un compenso di 2mila euro a puntata, per un totale di 6 presenze. Il professore, tacciato di essere filo-putiniano, ha avuto oltre 10 minuti in solitaria per spiegare la sua posizione, che lui definisce "filo-europeista". Non ha esitato a condannare l'invasione russa dell'Ucraina ma si è detto onorato orgoglioso dell'elogio della Tass: " È stato il più grande onore per me da studioso, perché è un'agenzia nemica ". Successivamente, Orsini ha avuto modo di partecipare alla discussione, alla quale hanno preso parte anche Andrea Scanzi, Guido Crosetto, Donatella Di Cesare e Vittorio Emanuele Parsi.

Ed è proprio con quest'ultimo, politologo dell'Università Cattolica di Milano, che Alessandro Orsini ha avuto uno scontro durante la puntata. Nel corso della discussione è stato affrontato il tema dei negoziati, dai quali secondo molti sono emersi spiragli di ottimismo, diversa l'opinione di Orsini ma anche di Parsi, che ha precisato: " L'Europa è una parte in causa in questo conflitto, quindi non può fare da pacere. Sento molte cose affastellate così, non stiamo discutendo di questo ". Il professore della Cattolica ha poi aggiunto: " La politica internazionale è complessa, dobbiamo far capire quel che diciamo in poche parole. Poi vi saluto, perché avevo chiesto una cosa, di parlare dell'Ucraina, non di fare il sandwich... ".

Evidentemene, Vittorio Emanuele Parsi si aspettava un altro tipo di discussione e non ha nascosto la sua amarezza, che è cresciuta quando a suo dire Bianca Berlinguer ha frainteso le sue parole. Nel tentativo di sintetizzare il pensiero del suo ospite, la conduttrice ha affermato: " L'Europa come fa a farsi mediatrice quando ha inviato le armi? La Turchia non le ha inviate le armi... ". Questo ha alterato ancora di più l'animo di Parsi: " Io non ho detto questo. Ascolti signora, ultima cosa poi la saluto. I turchi hanno inviato i droni che hanno inviato i carri armati russi, questa cosa delle armi non c'entra niente. Dopo di che avevo preso un accordo per parlare di fatti, non è stato rispettato. La saluto, grazie ".