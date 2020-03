Salgono a 44 i dottori uccisi dal virus. I medici: più mascherine e test rapidi

Continua ad aumentare il numero di dottori italiani morti per il coronavirus. Da ieri sera si sono registrati altri quattro decessi, portando il totale a 44. Sono invece 6.414 gli operatori sanitari contagiati, secondo l'ultimo dato fornito ieri sera dall'Istituto Superiore di Sanità.

Intanto la federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) ha chiesto di sbloccare “ immediatamente e senza ritardi ” la fornitura dei dispositivi di protezione e di eseguire test rapidi a tutti gli operatori della sanità pubblica e privata. La richiesta arriva direttamente dal presidente dell'ente Roberto Anelli, che ieri ha pubblicato una lettera sul British Medical Journal a nome di tutti gli Ordini del settore operanti nel nostro Paese.

Gli strumenti di lavoro

Anelli ha ricordato che l’Italia sta vivendo un momento tragico a causa della rapida diffusione del Covid-19 e il personale sanitario sta risentendo molto in termini di contagi e decessi. Secondo Anelli, questa situazione sarebbe stata meno drammatica se il personale del settore fosse stato dotato dei dispositivi di protezione. “ Mascherine, guanti, camici monouso - ha precisato il medico -, visiere di protezione, che invece continuano a scarseggiare o ad essere centellinati in maniera inaccettabile nel bel mezzo di un’epidemia a cui pure l’Italia si era dichiarata pronta solo fino a due mesi fa ”.

Come riporta Il Corriere della Sera, le mascherine non sono ritenute sicure perché medici e infermieri lavorano con quelle chirurgiche e non con i modelli FFP2 e FFP3, che consentono una maggiore protezione dal virus. Lo stesso Anelli ha ricordato che un recente articolo sul New England Medical Journal ha dimostrato come il personale medico e i nosocomi possano diventare un veicolo micidiale per la diffusione del coronavirus. Quindi la proposta di Fnomceo è di “ sbloccare immediatamente e senza ritardi le forniture di dispositivi di protezione individuale ”.

Test rapidi