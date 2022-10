Salute mentale e valore della resilienza dopo il Covid

Una delle parole più utilizzate negli ultimi due anni è stata resilienza. La pandemia ha messo a dura prova la tenuta psichica delle persone e, in generale, la stabilità sociale. Si è consolidata la consapevolezza dell’importanza della salute mentale per il benessere delle persone e persino il Pnrr fa riferimento al concetto di resilienza. Il termine, in psicologia, indica la capacità di superare un evento traumatico o, più in generale, di affrontare efficacemente un periodo di difficoltà e le sfide della vita. Non può esserci, quindi, salute senza salute mentale.

La Giornata nazionale della psicologia 2022

Oggi si celebra la Giornata nazionale della psicologia 2022, un’occasione per riflettere proprio su queste criticità e sulla necessità che le istituzioni siano sempre più sensibili ai temi psicologici. Anche l’uso delle tecnologie, che si è fortemente incrementato durante i lockdown, incide sul benessere mentale delle persone, e pone nuove sfide, soprattutto per quanto riguarda un corretto utilizzo dei device e un rapporto maturo e responsabile con i social. A Milano, l’Ordine degli psicologi della Lombardia promuove questa mattina presso la Casa della psicologia, in piazza Castello, 2, un evento dedicato al tema: “I percorsi della resilienza nella sanità lombarda. Dalla psicologia delle cure primarie alle case di comunità”. Con la Presidente dell’Ordine, Laura Parolin, intervengono politici regionali e comunali, docenti e psicologi. E’ prevista la partecipazione dell’assessore al welfare e vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti e dell’assessore al welfare e salute del Comune di Milano, Lamberto Bertelè. L’evento sarà trasmesso anche online su Gotowebinar.

La resilienza va promossa, oltre che coltivata

Migliorare le risorse psicologiche è fondamentale per lo sviluppo della resilienza. Promuovere la resilienza è quindi una strategia di primaria importanza per la qualità della vita e la salute dei cittadini. “Il momento storico che stiamo vivendo - sottolinea Laura Parolin, Presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia- rappresenta un'opportunità per la nostra categoria professionale, quella di una sanità territoriale sempre più sensibile ai bisogni delle cittadine e dei cittadini. Una sanità presente e in ascolto, a tutela della salute psicologica. In questo senso, l'evento che abbiamo organizzato vuole dare voce a quella che credo sia la migliore espressione di questa Giornata Nazionale della Psicologia: quella di una categoria professionale integrata nelle Comunità, che mette a disposizione i suoi strumenti per la prevenzione e l’intervento di sostegno”.

Lombardia e psicologo delle cure primarie

Dall’assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti arriva un plauso agli psicologi “per essersi messi generosamente a disposizione della popolazione, dei malati, dei loro familiari, dei giovani e anche degli operatori sanitari”.

“La nostra Regione - evidenzia Letizia Moratti- ha mostrato di essere resiliente in un momento molto drammatico: eravamo il primo territorio di un Paese occidentale colpito così duramente. Ma la resilienza non è acquisita per sempre, va coltivata e il ruolo degli psicologi è fondamentale: essi, combattendo lo stigma e il pregiudizio che ancora connotano il disagio psichico, possono aiutarci a convincere le persone a chiedere aiuto in modo precoce e tempestivo, spiegando che non bisogna mai vergognarsi di essere in difficoltà e che qualsiasi problema può essere affrontato con fiducia e ottimismo”. E aggiunge: “Sono contenta della proposta della figura dello psicologo delle cure primarie, un’occasione davvero preziosa per inserire all’interno delle strutture della sanità territoriale la professionalità delle psicologhe e degli psicologi e per valorizzare ancora l’importanza della tutela della salute psicologica”.