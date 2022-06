Salvate il soldato Orban, il sesso in clausura e Putin: quindi, oggi...

- Orban non vi sta simpatico, va bene. Ma persegue i suoi interessi e quelli che ritiene i desiderata dei suoi elettori (che sono tanti). Quindi chiamarlo “l’uomo nero dell’Ue” o accusarlo di essere un autocrate in stile Putin mi pare un po’ tantino. O dobbiamo ammettere che le stringenti regole per entrare nell’Ue hanno fatto cilecca?

- curioso pezzo del Corriere su Orban. Viene accusato di essere a capo di una democrazia illiberale (un po’ come l’Ucraina), di avere deputati “ai suoi piedi” che gli fanno governare per decreto (come Conte durante il Coronavirus) e di aver buoni rapporti con Putin perché dipendente dal suo gas (come la Germania). Praticamente, indichiamo la pagliuzza ungherese per non vedere le nostre tante travi

- se non ci piace come funziona la democrazia magiara, forse faremmo bene a ragionarci duemila volte prima di dare il via libera all’ingresso di un’altra democrazia incompiuta come quella ucraina. Che ne dite?

- ancora sulla presunta malattia di Putin. Fa giustamente notare qualcuno: occhio, perché i servizi segreti americani erano anche “convinti” che Saddam Hussein avesse le armi di distruzione di massa (prrrr) e che Osama Bin Laden soffrisse di disfunzione renale. Entrambe valutazioni fallaci. Fidarsi è bene, andare cauti è pure meglio

- pare che al centro i partitini di Renzi, Brugnaro, Toti e Calenda stiano pensando a un matrimonio in vista delle elezioni. La cosa mi fa sorridere. Sapete perché? Perché Toti e Brugnaro, che stavano insieme, si sono divisi non molto tempo fa per incompatibilità politiche e personali. E adesso vorrebbero ri-convolare a nozze grazie a quei due simpaticoni di Renzi e Calenda, famosi per essere dei mediatori nati. Auguri, e figli al 2%

- Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, presenta il nuovo allenatore dopo aver silurato Meo Sacchetti. E per due volte in conferenza stampa lo chiama "Gianmarco Pozzetto" invece di "Pozzecco". E poi afferma: "Lo seguivo da tempo". Però manco il nome s'era segnato

- Jonny Depp e Amber Heard: tutto questo casino per soli 15 mesi di matrimonio. Se fossero andati avanti avremmo rischiato la Terza Guerra Mondiale, altro che Putin

- 100 giorni di guerra. Sono un’enormità eppure pare iniziata ieri

- Mancini si dice stupito dell’addio al ritiro della Nazionale da parte di Zaccagni e di Lazzari. Forse hanno capito che in altri tempi, vedi Mondiale 2006, non avrebbero portato manco le borracce. E si sono adeguati di conseguenza

- in Italia la crescita rallenta, il Pil boccheggia, le strade sono piene di crateri che manco in Burundi, però alla Camera approvano la legge che vieta di frustare i cavalli col flagello. Meritiamo l’estinzione

- scopriamo che i treni deragliano anche in Germania. Non solo a Pioltello

- "L'Aquila, raid di giovani in un monastero di clausura: coppia fa sesso nel confessionale. Le suore: 'Una notte da incubo'". Magico. Inutile commentare