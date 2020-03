Salvini agli italiani: "Quando fate la spesa, comprate i nostri prodotti"

" Vi prego in ginocchio, quando andare a fare la spesa comprate italiano, guardate mai come adesso le etichette dei prodotti ". A lanciare l'appello è Matteo Salvini che nel corso di una diretta Facebook ha parlato dell'emergenza coronavirus nel Paese. Il leader della Lega ha invitato gli italiani a sostenere le aziende del nostro territorio in un momento così difficile. E così ha chiesto a tutti di lasciare sugli scaffali i prodotti che non sono italiani: " Compriamo italiano, mangiamo italiano, consumiamo italiano ".

Il leader della Lega è poi intervenuto sulla proposta fatta da Matteo Renzi di riaprire le scuole e le fabbriche ai primi di aprile. " Qualche mio collega senatore propone di riaprire tutto - ha affermato -. Onestamente non mi sembra il momento. Poi, è giusto ragionare sulla ripresa ed è giusto aiutare chi produce ". Salvini ha poi commentato l'idea del Movimento 5 stelle di dare il reddito di cittadinanza a tutti: " Non voglio un Paese che si basa sull'assistenze, siamo un Paese che produce ", ha spiegato il leghista. Poco dopo sul suo profilo Facebook, Salvini ha ribadito la proposta della Lega: " D are subito i soldi della cassa integrazione a tutti i lavoratori (circa 8 milioni) che non possono aspettare settimane o mesi. Direttamente dalle banche sui conti correnti, a carico dello Stato, senza gravare su imprenditori che non ce la fanno più ".