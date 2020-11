Ora il San Raffaele lo scarica: "Burioni non conosce la realtà"

"Basta bugie. Basta bugie. Basta Bugie ". Il virologo Roberto Burioni lo aveva ripetuto tre volte in un post Twitter, riferendosi all'allarme lanciato dal professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, che aveva parlato di ospedali al collasso per colpa del panico.

Secondo l'inffettivologo di Genova, le persone sono state terrorizzate a causa di una comunicazione sbagliata, che ha reso difficile gestire a livello ospedaliero "una popolazione nel panico", che "genera solo caos ". Bassetti aveva spiegato anche uno dei motivi per cui le strutture sanitarie si sono ritrovare in una situazione di difficoltà: " Sono assediate da migliaia di persone asintomatiche o poco sintomatiche che si potrebbero tranquillamente curare a casa e che invece prendono d'assalto i pronto soccorso, intasano i centralini degli ospedali, fanno perdere tempo ai medici ".

Dopo le dichiarazioni di Bassetti, Burioni, dell'università Vita Salute San Raffaele, era intervenuto: " Alcuni dicono che i pronto soccorso sono affollati da persone in preda al panico, e può essere vero. Ma quelle centinaia di persone che finiscono ogni giorno al cimitero a causa di Covid-19, sono spinte dal panico? ".

Alcuni dicono che i pronto soccorso sono affollati da persone in preda al panico, e può essere vero.



Ma quelle centinaia di persone che finiscono ogni giorno al cimitero a causa di COVID-19, sono spinte dal panico?



Basta bugie. Basta bugie. Basta Bugie. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) November 10, 2020