Sanità lumaca, per l'esame al cuore al figlio c'è posto nel 2023

Quello che doveva essere un esame urgente per escludere complicazioni e far ottenere un certificato di idenità sportiva a un giovane studente è diventata una vera e proprio Odissea sanitaria, con approdo in ospedale per l’agoniato ecocolordoppler solo nel 2023, due anni dopo la prenotazione. È successo a Lodi con un padre che per compilare il necessario certificato di idoneità sportiva del figlio di 14 anni che si è visto rimbalzare per mezza Lombardia. A raccogliere la denuncia dell’uomo nelle scorse ore è stato Il cittadino di Lodi che ha seguito il padre tappa dopo tappa.

L'anomalia cardiaca e l'esame tra due anni

Tutto è iniziato dopo la visita del medico sportivo in cui sarebbe emersa una anomalia cardiaca. Da qui la decisione del medico di prescrive ulteriori approfondimenti e una visita cardiologica entro sette giorni. Chiamato il centro prenotazioni di Lodi, però, l’amara sorpresa: nessun posto disponibile e visita prenotata in provincia di Brescia, a Leno, dove il cardiologo ha poi prescritto ecocardiogramma sotto sforzo, holter ed ecocolordoppler. Esami che dovevano essere eseguiti con urgenza visto gli esiti delle visite ma i tempi non hanno lasciato spazio a dubbi: per i primi due esami spazio solo marzo e maggio 2022, mentre l’ecodoppler indisponibile fino al 2023. A questo punto, davanti alla necessità di eseguire in fretta gli accertamenti diagnostici, non è rimasto altro che prenotare i tre esami in giro per la Lombardia a Cremona, Bergamo e Brescia dove la disponibilità è stata data fra dicembre e gennaio.

I problemi più volte denunciati