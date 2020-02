Sanremo, straniero si masturba in sala comune e pesta poliziotti

Si stava tranquillamente masturbando all'interno degli spazi comuni dell'area socialità nel carcere di Valle Armea a Sanremo, ma quando gli agenti di polizia penitenziaria in servizio in quelle ore lo hanno rimproverato chiedendogli di smettere lui li ha aggrediti come una furia, mandandone ben tre al pronto soccorso.

A rendersi protagonista dell'ennesimo episodio di violenza tra le mura di un penitenziario è un detenuto straniero, evidentemente infastidito dall'intromissione dei poliziotti i quali, a causa di lividi ed escoriazioni riportate nel tentativo di placare la sua rabbia, hanno dovuto affidarsi alle cure del personale sanitario dell'ospedale di Sanremo, ricevendo ciascuno una prognosi di 5 giorni.

Come riferito dai rappresentanti del sindacato UilPa polizia penitenziaria, e riportato dalla stampa locale, i fatti si sono svolti durante la serata di ieri, venerdì 14 febbraio all'interno del reparto protetti/sex offenders. Il responsabile, un africano noto per la propria indole particolarmente violenta e condannato sia per reati di natura sessuale che per rapina, fregandosene completamente del fatto di trovarsi in spazi condivisi con altri detenuti, ha iniziato a masturbarsi, attirando così l'attenzione di alcuni agenti che supervisionavano il reparto.

I poliziotti hanno rimproverato l'extracomunitario cercando di riportare la situazione alla normalità, ma la loro intromissione ha fatto montare su tutte le furie il detenuto, che li ha aggrediti, riuscendo anche a ferirli prima di essere definitivamente bloccato.

"Sia ben chiaro che i nostri penitenziari sono sempre più terra di nessuno. Praterie di conquista dei violenti e dei boss che impongono regole e codici. D’altro canto è ben chiara l’impotenza degli agenti penitenziari chiamati a sorvegliare, da soli, centinaia di detenuti" , lamenta il segretario regionale UilPa polizia penitenziaria Fabio Pagani, come riportato da "Riviera 24". "Agenti che non possono contare su alcuna arma o mezzo di difesa e debbono, quindi, affidarsi ai soli mezzi di cui possono disporre: buon senso, tolleranza, arguzia, intelligenza, professionalità" , aggiunge ancora.