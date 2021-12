"Santa Messa con Salvini". La locandina diventa un caso: "Ma è fake"

La " Santa Messa con Matteo Salvini " era già diventata un caso, con polemiche annesse. A suscitare clamore era stata una locandina circolata nelle scorse ore sui social con la quale si pubblicizzava una celebrazione religiosa, in programma martedì prossimo alla Domus Mariae di via Aurelia a Roma, con la partecipazione del leader leghista. Sul manifesto virtuale, il volto dell'ex vicepremier compariva in primo piano, accanto ai simboli della Lega e di Identità e democrazia (gruppo di destra dell'Europarlamento). Sullo sfondo, l'immagine di una chiesa gremita di fedeli. Il volantino aveva innescato la solita litania di indignazioni e Salvini era finito nel mirino delle critiche nel tempo di un amen (per restare in tema). Poi, però, è arrivata la secca smentita da via Bellerio.

La Lega ha infatti derubricato quella locandina come un "fake" e ha preso da essa le distanze. " La Lega in generale e lo staff di Matteo Salvini in particolare non hanno mai pensato né tantomeno autorizzato la grafica che pubblicizza una messa di Natale con il volto del segretario e i simboli del partito e del gruppo Id ", si legge in una nota. " Qualora Salvini partecipasse a un'iniziativa religiosa, lo farebbe ovviamente con la dovuta sobrietà: la grafica in questione è da considerare a tutti gli effetti un abuso ", hanno inoltre fatto sapere gli stretti collaboratori del "Capitano". Del resto, il volantino della discordia non era stato pubblicizzato su nessuno dei canali di comunicazione ufficiali della Lega. Né tantomeno dallo stesso leader. Il che avrebbe dovuto far sorgere qualche sospetto sulla sua provenienza.

Molto probabilmente, a comporre quella immagine non autorizzata sarebbe stato qualche militante troppo zelante, che l'avrebbe poi diffusa in rete scatenando il polverone. A quanto pare, il 21 dicembre prossimo Salvini dovrebbe effettivamente partecipare a una celebrazione religiosa alla Domus Mariae di Roma, ma lo farà in forma strettamente privata. Nessun paloscenico improprio per il leader leghista, dunque. In quella stessa giornata, l'ex vicepremier terrà invece un incontro per lo scambio degli auguri natalizi.