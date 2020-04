Sarà una pandemia a cicli: "Il virus non sparirà di colpo"

Siamo arrivati al plateau dei contagi, una sorta di "altopiano" da cui inizierà la discesa. Per il momento, però, la curva è stabile. Ma gli esperti avvisano che, anche quando i numeri scenderanno sensibilmente fino ad arrivare a quota zero, non si potrà tornare subito alla vita di prima.

E anche per il dopo emergenza, si prevedono misure di distanziamento sociale. Anche perché quella a cui andiamo incontro potrebbe essere solamente una tregua, ma il nuovo coroanvirus potrebbe tornare. Alcuni virologi hanno parlato di un comportamento simile a quello dell'influenza, con un rallentamento durante l'estate e una ripresa in autunno. Così, si fa strada l'ipotesi di una pandemia a cicli e il rischio di una seconda ondata è concreto.

" Dovremo vigilare, alleggerire ma comunque mantenere misure di contenimento e regolare gli interventi per evitare che i risultati dei sacrifici di questi giorni vadano dispersi ", ha detto al Messaggero il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell' Università di Milano. Altri territori, come Hong Kong e Singapore hanno dimostrato che l'epidemia si muove a ondate e ad una frenata potrebbe seguire una nuova accelerata. Per questo, nonostante i segnali positivi, si pensa a una riapertura graduale: "Occorrono almeno altri 15 giorni di blocco - aveva detto Pregliasco- poi, verso metà aprile, si potrà pensare a una riapertura progressiva e mirata, tutelando soprattutto gli anziani e i fragili ". Una seconda ondata, infatti, " non si può escludere": "Con queste misure di mitigazione- spiegava il virologo- abbiamo tolto la punta alla curva, ma il virus non sparirà all'improvviso ".

Anche l'Organizzazione mondiale della Sanità, ieri, ha mostrato cautela, spiegando: " Arriverà un momento in cui i governi dovranno cominciare a pensare di sollevare queste misure e questo dovrà avvenire gradualmente, per arrivare a un equilibrio fra il controllo della malattia e la necessità di riportare le società alla normalità ".

Un altro dato importante da tenere sotto controllo, per capire l'andamento della curca è l'indice di contagiosità che, secondo quanto riferito ieri dal presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, " è ora vicino a 1 (R1). L'obiettivo è andare al di sotto dell'1 e il fine ultimo quello di arrivare a zero (R0) ". Ma prima di arrivare all'obiettivo, bisognerà capire " come possiamo evolvere una volta che ci troviamo in una situazione di curva discendente. Non c'è una ricetta magica ed è allo studio una serie di misure ", aveva precisato Brusaferro. In ogni caso, le misure adottate dovranno evitare di far risalire la curva e bisognerà arrivare al controllo dell'epidemia.