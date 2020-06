Quell'appello di Briatore per salvare la Sardegna "Ora riaprire discoteche"

In piena emergenza sanitaria, Flavio Briatore aveva annunciato l’intenzione di far saltare la stagione del Billionaire, l’ormai mitico locale di sua proprietà situato a Porto Cervo.

Ora, però, con l’incubo coronavirus quasi alle spalle l'ex manager di Formula 1 sembra essere tornato sui suoi passi. L’ipotesi più probabile è che il locale di Pantogia possa riaprire il 24 luglio, leggi permettendo. In realtà il pensiero di Briatore non è legato solo alla sua "creatura" ma riguarda la stagione turistica dell’intera isola. La crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria inizia a farsi sentire. Le persone hanno meno denaro da spendere, le attività chiudono e i posti di lavoro, di conseguenza, sono a rischio. Ma non tutto è perduto. I mezzi per ridare slancio all’economia esistono e passano anche attraverso le riaperture di locali e la ripartenza di quei servizi che riescono a richiamare vacanzieri italiani ed internazionali.

Eppure ancora oggi sono molti i dubbi se davvero questa stagione turistica possa essere salvata. In una intervista rilasciata a "La Nuova Sardegna", Briatore ha spiegato che ancora oggi "non sappiamo se le discoteche in Sardegna potranno aprire dal 14 luglio". Per questo l’imprenditore lancia un appello alla Regione chiedendo " un'ordinanza". Se ci sarà, allora il discorso cambia. “Noi dobbiamo assumere oltre 100 persone, per la maggior parte sardi" , ha promesso Briatore. "Tanti altri lavoreranno al Phi Beach, o al Just Cavalli, con entrambi sto collaborando per una rete di locali del divertimento in Costa Smeralda - ha aggiunto l’imprenditore -. Come pure siamo a stretto contatto con Smeralda Holding e gli hotel della Costa. Stiamo studiando anche qualche novità per i clienti". L’invito che l’ex manager di Formula 1 rivolge a tutti è che si metta in campo un atteggiamento positivo "perché tutti possiamo dare una mano a far ripartire l'economia. La Sardegna ne ha maledettamente bisogno".