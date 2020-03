Sardegna: "Il Governo non vuole interrompere i collegamenti"

" Nel corso della videoconferenza di oggi ho nuovamente rivolto al Governo, dopo un primo diniego nei giorni scorsi, la richiesta che vengano interrotti per venti giorni i collegamenti con la nostra Isola ". Sono queste le parole del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, rilasciate ieri sera. I collegamenti con aerei a traghetti per la Sardegna, infatti, non sono stati interrrotti rischiando, così, di aumentare i contagi in tutta la regione. "Non posso che rammaricarmi dell'esito negativo avuto dal Governo " ha dichiarato Solinas. Il governatore sardo cerca, come gli altri suoi colleghi, di contrastare al meglio la diffusione del virus sul territorio di sua competenza e di prevenire una possibile eccessiva pressione sulle strutture sanitarie sarde.

Intanto sono state prese delle misure anti-coronavirus " per fronteggiare in modo efficace l'emergenza ", come si legge in una nota. Ieri, infatti, la giunta regionale si è riunita a Villa Devoto, la sede della presidenza della Regione a Cagliari, e ha approvato un piano straordinario di assunzioni nella sanità. Medici, infermieri e oss saranno assunti immediatamente a tempo determinato (tranne gli oss, gli assistenti sanitari ausiliari, che saranno chiamati attingendo dalle graduatorie). La delibera, come chiarisce il presidente, " consente di superare il piano di fabbisogno regionale. Il personale sanitario sarà assunto a contratto determinato e attingeremo anche dalle graduatorie di concorsi precedenti. ". Saranno assunti presso gli ospedali sardi specialisti in anestesia, infettivologia, cardiologia, pneumologia, medicina d'urgenza e tutte le figure che saranno necessarie per l'emergenza Coronavirus.