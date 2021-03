Il primario affonda le sardine: "Il loro sit-in? Molto sbagliato"

Accusati di aver violato le norme anti-Covid per la manifestazione organizzata al Nazareno, davanti alla sede romana del Pd, i membri del movimento delle Sardine hanno replicato alle critiche sottolineando che il loro sit-in con i sacchi a pelo era perfettamente in regola e autorizzato. " Una circolare del ministero dell'Interno specifica che si possono svolgere le manifestazioni pubbliche regolarmente autorizzate. La stessa circolare consente inoltre spostamento da e verso regioni e zone con più elevato livello di rischio qualora queste manifestazioni fossero di carattere nazionale " sottolineava ieri il movimento antisovranista di Mattia Santori in una nota, spiegando di essersi "tamponati" e di essere risultati negativi, prima di mettersi in viaggio verso la Capitale.

Il primario: "Sbagliato autorizzare la manifestazione delle Sardine"

Il punto, allora, è un altro: per quale motivo e con quali motivazioni è stata autorizzata una manifestazione del genere mentre molti italiani sono rinchiusi a casa, costretti - da mesi - a fare sacrifici pesantissimi? Intervistato dal Messaggero, il professor Massimo Andreoni, primario di Malattie Infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico di Simit (Società italiana di malattie infettive), storce il naso. " Siamo nella fase più delicata dell'epidemia - afferma - consentire manifestazioni in questi giorni è profondamente sbagliato. Ci aspettano i due mesi più difficili, tutti dobbiamo essere molto prudenti ". L'esperto è rimasto negativamente colpito dalle immagini trasmesse ieri in televisione del sit-in organizzato dalle sardine, davanti alla sede del Partito democratico, così come, in generale, dagli assembramenti dei giorni scorsi. " Non c'entra la politica - sottolinea -. Dico lo stesso per quanto riguarda i gruppi di persone che vediamo a volte nelle strade e nelle piazze. Le regole sulla limitazione degli spostamenti e sul distanziamento devono essere fatte rispettare. Deve essere chiaro a tutti che questo è un momento delicatissimo dell'epidemia. C'è una ripresa violenta del contagio, legata soprattutto ai giovani, a causa delle caratteristiche delle variante. Fare finta di nulla è sbagliato ".

Era davvero una "comprovata esigenza"?