Le Sardine si ricompattano nel nome di Floyd: "Il razzismo non è esclusiva americana"

Si sono dati appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, per manifestare contro il razzismo e in memoria di George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis, lo scorso 25 maggio. E sembrano proprio aver individuato in lui la nuova icona del movimento. " Manifestazione iniziata con circa 3mila persone in piazza, con il massimo della sicurezza e delle norme per il distanziamento sociale e precauzioni sanitarie ", scrivono in un comunicato il movimento delle 6000 Sardine, che nella capitale stanno sfilando, in queste ore, per confermare la loro vicinanza al movimento di protesta che la morte di Floyd ha generato in tutto il mondo.

"Non saremo neri contro bianchi"

E dopo qualche settimana di silenzio, dopo che il movimento sembrava essersi messo in disparte, l'attacco alle dimostrazioni di ieri pomeriggio nella capitale: " Non saremo esempio di scempio come si è manifestato ieri pomeriggio a Roma ". Nel comunicato redatto dal gruppo, poi, si legge: " Ci saranno sette testimonianze da parte di persone che hanno subito violenze e atti di razzismo, l'intervento di Jasmine Cristallo e delle organizzatrici di Women's March ". E ancora: " Diremo all'umanità no razzismo e agli abusi di potere che, anche in Italia, hanno dato prova, più volte, del finale tragico a cui conducono. Non saremo neri contro bianchi, ma tutti contro il razzismo ".

La manifestazione

La protesta per Floyd, partita in America, è arrivata in Europa e in Italia in queste ore, come riporta Rainews24. Nella capitale, migliaia di persone si sono radunate nella centrale piazza romana, rispondendo ai vari appelli sui social network delle Sardine, che insieme ai Giovani europeisti Verdi, a Fridaysforfuture-Roma, a Nibi (Neri italiani-Black italians), a Extinction Rebellion Rome International, ad American Expats for Positive Change e a Women's March Rome hanno organizzato i vari cortei.

La nuova icona