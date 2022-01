"Errore gravissimo". La gaffe del Tg1 su Sassoli

Clamorosa gaffe al Tg1, che nel ricordare lo scomparso David Sassoli, giornalista Rai prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, finisce con l'attribuirgli anche la direzione dello stesso telegiornale.

A segnalare la gaffe è VigilanzaTv, che spiega come Sassoli, un tempo conduttore del Tg1, non ne fu mai il direttore. Un parere, dunque, è stato richiesto al segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, rappresentante di Italia Viva.

Ma cosa è successo, in concreto? Durante l'edizione delle 20:00 di ieri del notiziario di Rai Uno, un lungo omaggio è stato dedicato a Sassoli, ex collega della testata. Nel corso di uno dei servizi curati dal vicedirettore Bruno Luverà, tuttavia, al presidente del Parlamento Europeo viene attribuita non solo la vicedirezione del Tg1 con Gianni Riotta, notizia vera, ma anche la successiva direzione. Ed è qui l'errore.

David Sassoli, giornalista e politico, arrivò in Rai come giornalista televisivo nel 1992, e lavorò come inviato di cronaca per il Tg3. Con Michele Santoro, collaborò nei programmi "Il Rosso e il nero" e "Tempo reale". Quattro anni dopo (1996), diventò conduttore, sotto la direzione di Carlo Freccero, della trasmissione "Cronaca in diretta", stavolta su Rai 2. Nel 1998 condusse poi "Prima - La cronaca prima di tutto", rotocalco del Tg1.

Sassoli diventò poi inviato speciale per la redazione del Tg1 nel 1999, e ricevette in seguito un promozione che lo portò alla conduzione prima dell'edizione delle 13:30 e poi delle 20.00. La nomina a vicedirettore del telegiornale arrivò nel 2007, con tanto di vicedirezione anche dei settimanali approfondimento TV7 e Speciale Tg1. Un carriera di tutto rispetto, ma tuttavia è doveroso precisare che David Sassoli non ricoprì mai la carica di direttore della testata.

Naturale, dunque, segnalare l'errore e chiedere dei chiarimenti, come appunto fatto da VigilanzaTv. Interpellato sulla questione, il segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi ha riconosciuto lo sbaglio. "L’errore è gravissimo, ma soprattutto è indice del fatto che perfino un evento drammatico riguardante la morte troppo prematura e inaspettata di un collega venga gestito con la solita sciatteria da quello che dovrebbe essere Servizio Pubblico" , è stata la sua risposta a VigilanzaTv. "Tuttavia, il problema è che questo accade e accadrà anche altrove, ma mai come in Rai e in particolare al Tg1 che vanta un record storico di vicedirettori, ben sette".