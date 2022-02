Sbarcata la Ocean Viking, la Sea Watch torna alla carica

Non è passata che qualche ora dagli ultimi sbarchi di migranti, che su Twitter la ong italiana Sea Watch annuncia di avere soccorso 121 persone. Tra questi diversi minori non accompagnati, che navigavano verso le coste italiane a bordo di un gommone. Ora l'imbarcazione di soccorso attende di sapere in quale porto potrà attraccare.

Questa mattina è stata la Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée, a far sbarcare 247 clandestini nel porto di Pozzallo dopo un lungo tira e molla col Viminale che ha costretto l'equipaggio a restare ancorato a pochi chilometri dalle coste della Sicilia per diversi giorni. I test medici effettuati a bordo dopo lo sbarco hanno segnalato ben 35 positivi al Covid, che ora verranno trasferiti a bordo della nave quarantena Azzurra. Prima ancora, all'alba, una vedetta della capitaneria di Porto della città in provincia di Ragusa ha recuperato un centinaio di immigrati che si trovavano su una barca a vela a una ventina di miglia dall'isola delle Correnti. 96 persone, per la precisione, tutte di origine curda. Le operazioni di recupero sono state complicate dalle condizioni meteo. Ora, oltre alla Sea Watch, si trova in mare anche la nave spagnola Open Arms.