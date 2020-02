Scappa all'alt dei carabinieri e li travolge con lo scooter: in arresto un 32enne

Viene sorpreso dai carabinieri a bordo del suo grosso scooter, ad alta velocità per le strade e con il cellulare in mano. Gli viene intimato l’alt e lui, invece di fermarsi, trascina i militari col suo mezzo. È stato arrestato così un 32enne di Cerignola, nella provincia di Foggia, luogo in cui è avvenuto il fatto. L’uomo dovrà rispondere per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, alcune mattine fa, i militari erano a bordo della motocicletta di servizio per svolgere un servizio antirapina nel territorio. All’improvviso hanno visto arrivare in senso contrario e, ad alta velocità, un grosso scooter con a bordo un uomo che tra l’altro teneva tra le mani il telefonino. Immediatamente i militari si sono affiancati al motociclista per un controllo, vista la pericolosità della sua guida anche per l’incolumità pubblica. Era quello un orario di punta e molte persone transitavano a piedi in quella zona in virtù dell’appuntamento con il mercato settimanale.

Il centauro non era un volto nuovo per i militari dal momento che si trattava di una persona con diversi precedenti penali alle spalle. Non appena gli è stato intimato l’alt, l’uomo ha prima tentando la fuga invadendo la corsia opposta di marcia e poi,scaraventando letteralmente la propria moto su due militari, l’ha lasciata cadere per terra dandosi alla fuga a piedi. In un primo momento il 32enne è riuscito a fuggire dal momento che è stato necessario soccorrere i militari. Poco dopo però è ritornato indietro, proprio nel luogo dove si era consumato il reato.

Lì è stato fermato e portato in caserma per le formalità di rito che precedono l’arresto. Nei suoi confronti sono scattati i domiciliari. La misura cautelare è stata convalidata e, il Gip, nei suoi confronti, ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il mezzo a due ruote è stato sottoposto a sequestro. Per l’arrestato sono scaturite anche diverse sanzioni amministrative relative alla violazione al codice della strada. Circa tre mila euro l’importo totale dovuto. Il 32enne viaggiava infatti senza patente di guida, parlando al telefonino e in sella a un motore di grossa cilindrata, a sua volta privo di assicurazione e sospeso dalla circolazione. Non è questo il primo caso del genere in cui i carabinieri della compagnia di Cerignola si sono trovati a dover fare fronte. Solo qualche giorno prima un giovane di 26 anni è stato arrestato per un motivo simile. Era ad alta velocità su un grosso motore e, all'alt dei carabinieri si era dato ala fuga venendo fermato in un secondo momento.