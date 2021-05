Scatta la denuncia: cosa è successo alla "ragazza dell'aereo" dopo il volo

Sono bastate poche ore al video ripreso a bordo del volo tra Ibiza e Bergamo per diventare virale. Quanto accaduto a bordo, al netto delle parti mancanti, ormai è noto a tutti. La ragazza che con veemenza si è scagliata contro un'altra passeggera, colpevole di averle chiesto di mettere correttamente la mascherina e di mantenere le distanze, ha poi minacciato querele verso chiunque abbia contribuito a diffondere il video. In tanti, però, si sono poi chiesti cosa sia accaduto, come si sia conclusa la vicenda. Raggiunta in pista da alcuni poliziotti, la "ragazza dell'aereo" è stata successivamente denunciata.

La reazione fuori misura alla richiesta di rispettare le regole contro il contagio da coronavirus è al centro dei video registrati degli altri passeggeri a bordo del velivolo, che in un primo momento hanno cercato di tranquillizzare la ragazza. A un certo punto, però, anche i passeggeri hanno iniziato a rispondere a tono alle provocazioni della donna e il clima a bordo si è fatto davvero troppo rovente. La ragazza a un certo punto afferra il ciuffo della passeggera che pare le abbia chiesto di indossare correttamente la mascherina e lo tira, esasperando gli animi di chi in quel momento si trovava a bordo. La donna protagonista dell'escalation di nervosismo e di tutta una serie di insulti ai danni dei viaggiatori, nonché della "tirata" di ciuffo e di alcuni calci sferrati ad altri passeggeri quando è stata portata in testa all'aereo dal personale di bordo, è stata denunciata.

La situazione a bordo del velivolo, che nel frattempo stava effettuando la traversata aerea da Ibiza a Milano, era al limite. Se il personale di bordo, con molta calma nonostante l'esasperazione, non fosse riuscito a riportare la calma per completare serenamente l'ultima parte del volo, il pilota avrebbe dovuto effettuare un atterraggio di emergenza per permettere alle autorità di intervenire e portare la donna a terra. In quel caso per la ragazza ci sarebbero state conseguenze più serie. In ogni caso, come riporta la Gazzetta del sud, due passeggeri pare siano intenzionati a denunciare la ragazza per lesioni. Una terza, invece, sembra si sia riservata di decidere in un secondo momento.

La donna, originaria di Bari come dimostra anche un sonoro "trimone", rivolto dalla ragazza a uno dei passeggeri, venuta a conoscenza dei video girati a bordo dell'aereo ne ha registrato lei stessa alcuni pubblicati nelle sue storie di Instagram. Non certo delle scuse, anzi. Ha continuato a insultare la persona che le aveva chiesto di indossare correttamente la mascherina.