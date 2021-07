Scatta il green pass per bar e ristoranti: ecco come funziona

È terminato il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al green pass e alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. Il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza si erano riuniti prima del Cdm per cercare un accordo sulle nuove regole anti-Covid, sulle tempistiche e sulle modalità del green pass (attivo anche con una sola dose di vaccino, per chi ha tampone negativo nelle 48 ore precedenti e per chi è guarito dal Coronavirus nei 6 mesi precedenti) e sullo stato di emergenza. Ora si terrà la conferenza stampa alla presenza del presidente del Consiglio, del ministro della Salute Roberto Speranza e del ministro della Giustizia Marta Cartabia. Ecco tutte le novità introdotte.

Green pass al bar e al ristorante

Dal 5 agosto bisognerà esibire il green pass al tavolo solo se la consumazione avverrà all'interno del locale, come bar e ristoranti, e quindi non all'aperto né al bancone come inizialmente si era pensato. Senza "passaporto vaccinale" si dovrà rinunciare allo sport al chiuso: sempre dal 5 agosto si potrà andare in palestra solo se muniti di green pass. Che sarà necessario anche per l'accesso a spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi. Tra le varie ipotesi anche quella di tamponi gratuiti per gli under 18 (fascia di popolazione vaccinata solo al 25%). Contestualmente si sta valutando di calmierare il costo dei test in farmacia per venire incontro a quelle fasce di popolazione che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi medici.

Si è discusso inoltre della possiblità di ridurre il tempo della quarantena di 14 giorni se un vaccinato in possesso del certificato verde dovesse entrare in contatto con un soggetto positivo, ma la durata è ancora in via di definizione. L'uso del green pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici - ad esempio per autobus e metro - non sarà nel decreto legge, " ma dovrà essere affrontato a stretto giro ". Per il momento non ci sarà nemmeno l'obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola.

Le discoteche restano chiuse

Nessuna novità per le discoteche, che resteranno chiuse in tutta Italia anche in zona bianca. Fratelli d'Italia, per bocca del parlamentare Marco Osnato, ha bocciato la scelta del governo: " Sarà la pietra tombale di tantissime aziende del settore che non riusciranno a riprendersi. Comporterà un ulteriore pericolo per la salute dei giovani che, invece di andare a divertirsi in luoghi controllati e protetti, frequenteranno ritrovi clandestini a rischio focolai ".

I nuovi parametri

La cabina di regia ha trovato un accordo pure per quanto riguarda i nuovi parametri: è stato stabilito il 10% dell'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e il 15% delle ospedalizzazioni per decretare il passaggio dalla zona bianca a quella gialla. Per passare in area arancione bisognerà avere le terapie intensive piene al 20% e un tasso di ospedalizzazione al 30%; per il passaggio nella zona rossa invece le percentuali salgono rispettivamente al 30% e al 40%.

I dubbi delle Regioni