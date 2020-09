La scollatura è troppo profonda, il Museo d’Orsay vieta l'ingresso alla turista

La Francia si scopre sempre più puritana e così dopo le turiste costrette a rinunciare al topless in spiaggia (per non prendersi una sonora multa), ecco spuntare un nuovo caso con la visitatrice che, causa scollatura troppo profonda, è stata bloccata all'ingresso del Museo d’Orsay a Parigi. " Mai avrei sospettato che il mio décolleté fosse oggetto di discordia" , ha tuonato su Twitter Jeanne che - scioccata dal trattamento riservatole dallo storico museo - ha pensato bene di dire la sua pubblicamente, aprendo un vero e proprio caso.

" O si copre, o lei non entra " così è stata accolta all'ingresso del Museo d’Orsay la giovane turista di origini vietnamite. I funzionari hanno impiegato diversi minuti per spiegare alla donna il motivo del divieto: la sua scollatura. Così lei, imbarazzata e con gli occhi addosso, ha scelto di "cedere", indossare una giacca e proseguire la sua visita culturale ormai turbata dallo spiacevole episodio vissuto. Poche ore dopo, però, la donna ha affidato il suo duro sfogo a una delle piattaforme social più utilizzate, Twitter, creando un vero e proprio caso intorno al suo seno.

" Arrivata all’ingresso non ho avuto il tempo di mostrare il biglietto che la vista dei miei seni ha turbato la funzionaria incaricata del controllo delle prenotazioni, che ha esclamato: "Ah no, non è possibile, non si può lasciare passare una cosa simile" ", ha raccontato nella lettera aperta al museo Jeanne. "Chiedo che cosa stia succedendo - prosegue la donna - nessuno mi risponde ma fissano i miei seni, mi sento a disagio, l’amica che mi accompagna è sconvolta. Un altro agente, di sicurezza stavolta si avvicina e mi intima ad alta voce: "Signora le chiedo di calmarsi. Le regole sono le regole". Arriva un altro responsabile, nessuno ha il coraggio di dire che il problema è il décolleté, ma tutti fissano apertamente i miei seni, designati alla fine con un 'questo' ".

Insomma la decenza prima di tutto: le regole del museo impongono "decoro" e "tenuta decente" e la giovane visitatrice è finita nelle maglie del rigido regolamento. A far indignare la giovane - il cui tweet ha fatto il giro del mondo in poche ore - è stato soprattutto il "sessismo": " Io non sono solo i miei seni, non sono solo il mio corpo. Mi domando se gli agenti che volevano proibirmi di entrare sanno a che punto hanno obbedito a dinamiche sessiste. Non può essere il giudizio arbitrario su che cosa è decente e cosa non lo è a determinare l’accesso o meno alla cultura ".