È morta la madre delle telenovelas

È scomparsa pochi giorni prima di compiere 97 anni nella sua casa di Coral Galles in Florida, la madre delle telenovelas dell’America Latina Delia Fiallo. Scrittrice e sceneggiatrice nella sua lunga carriera ha dato vita a oltre 43 telenovelas e 80 adattamenti del suo lavoro in tutto il mondo. Ancora sconosciute le cause del decesso ma la scrittrice, considerata una delle più celebri del genere romance, se n’è andata “ circondata dall’affetto dei suoi figli ” come racconta la sua badante. Nata all’Avana il 4 luglio 1924, era riuscita con la sua enorme forza di volontà a studiare filosofia e letteratura all’università ottenendo il dottorato nel 1948, in un periodo in cui le donne a malapena riuscivano ad accedere all’istruzione primaria.

Aveva iniziato nel 1949 a scrivere radionovelas, storie romantiche raccontate alla radio, per poi passate alle telenovelas per la televisione che da subito le avevano regalato il grande successo, per il modo di raccontare leggero e romantico che nel suo paese d’origine aveva incantato milioni di persone. Il suo primo adattamento è stato quello di Soraya uscito a Cuba nel 1957. Dopo essere stata ostracizzata dal regime comunista, nel 1966 aveva deciso di lasciare il suo Paese e si era trasferita a Miami, senza però abbandonare la sua grande passione per la scrittura che l’ha portata ad essere una delle autrici più prolifiche e amate del genere.

Poco prima di concludere La Felicidad, la scrittrice per motivi sconosciuti aveva deciso di ritirarsi, il suo ultimo lavoro completo è Cristal del 1985. Per onorare il suo grande lavoro nel 2011 era stato creato il premio Dea delle Telenovelas al Summit of the Telenovelas Industry. Madre di cinque figli si era sposata nel 1952 con il direttore radiofonico Bernardo Pascual, con cui era rimasta insieme per 67, anni fino alla morte di lui nel 2019.

La sua opera ha incantato milioni di persone in tutta l’America Latina ma le sue storie sono state raccontate in oltre cento Paesi in in tutto il mondo. Tra le sue sceneggiatura più famose ricordiamo Rosario, Emilia, Maria Del Mar, Virginia e Topazio, quest’ultima trasmessa con grande successo anche in Italia. Nel 1983 firmò Leonela la telenovelas considerata uno dei classici di successo di tutti i tempi, che suscitò però anche molte polemiche perché la protagonista finiva per innamorarsi del suo stupratore.