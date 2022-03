Scritte oscene sulla statua del Cristo: "I vigliacchi fanno così..."

A Villa Literno, comune dell'hinterland casertano, è stata vandalizzata una statua di Gesù Cristo posizionata proprio davanti all'ingresso del cimitero locale. Sconosciuti i motivi del gesto, che in apparenza non è legato a nessun filo conduttore che possa portare a ipotizzare scenari diversi dal vandalismo. Sulla statua, bianchissima, è stata effettuata una scritta con vernice acrilica nera: " Eros!! ". A terra, sul selciato, altre scritte volgari rivolte al clero ma senza riferimenti precisi.

Un gesto che nella sua brutalità ha sconvolto l'intera comunità di Villa Literno e di Caserta, incredula davanti a una tale barbarie. L'atto è stato compiuto nella notte tra sabato e domenica, le forze dell'ordine stanno ora analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare movimenti di persone sospette che possano aver agito con l'intenzione di arrecare un danno a uno dei simboli della cittadina dell'agro aversano.

Le squadre di pulizia del Comune sono intervenute immediatamente per eliminare ogni traccia di quell'atto vandalico già durante le prime ore di domenica mattina secondo quanto disposto dal sindaco Valerio Di Fraia che parla di " atto vergognoso e vigliacco ". Il primo cittadino ha voluto sottolineare che " questi 'coraggiosi' dovrebbero sapere che hanno offeso solo la loro dignità, se ne hanno una ". Di Fraia ha voluto sottolineare le grande compostezza dei suoi cittadini e mandare un forte messaggio ai vandali, facendo loro sapere che Villa Literno non si piegherà a queste minacce, se mai dovessero essere tali.