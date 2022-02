Scrive una multa "fai da te" per parcheggiare dove vuole

Non è di certo mancato l'ingegno a un automobilista di Forlì che, per assicurarsi la possibilità di parcheggiare ovunque, ha ben pensato di compilare una multa "farlocca" da esibire sulla vettura. L'espediente non è sfuggito allo sguardo fulgido dei vigili urbani che, insospettiti dall'accertamento di infrazione anomalo, hanno subito provveduto a sanzionare il furbetto.

La multa "farlocca"

Se non ci fosse traccia tangibile della storia verrebbe da pensare che si tratta di una scena inedita del film "Prova a prendermi" di Steven Spielberg. Ma di inedito - singolare, a dire il vero - c'è l'artificio utilizzato dall'automobilista per farla sotto il naso ai vigili di urbani di Forlì. Stando a quanto riporta il Corriere di Romagna, un cittadino (le generalità non sono note per ovvie ragioni) avrebbe scritto di proprio pugno una multa fasulla per evitare di essere sanzionato. La sanzione che si sarebbe auto-comminato ammontava a 42 euro con la riduzione a 29,40 se il pagamento fosse avvenuto entro 5 giorni. In buona sostanza, avrebbe calcolato l'esborso minimo per una multa in divieto di sosta. Tant'è.

La sanzione (vera)

Galeotta fu la matita, verrebbe da dire. Durante un'attività di controlli in via Carioli, nel centro storico di Forlì, i vigili hanno notato una vettura in divieto di sosta. Ma proprio mentre erano intenti a staccare la multa, si sono accorti che sul veicolo c'era già un preavviso (un accertamento di infrazione ndr). Nulla di strano se non fosse che era stato redatto a matita. Riscontrando delle anomalie nella stesura dello scritto hanno proceduto con le verifiche del caso. Dagli accertamenti, effettuate in collaborazione con l'ufficio contravvenzioni, è emerso che il preavviso era farlocco. Il furbetto aveva riprodotto un precompilato fasullo utilizzando un simile di vecchia data. Inutile di dire che gli agenti hanno provveduto alla rimozione della vettura e staccato una multa (vera) al contravventore.