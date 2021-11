Cosa accade a scuola se c'è un solo positivo

Il protocollo a scuola sta per cambiare e la Didattica a distanza potrebbe presto tornare. L’aumento del numero dei positivi, +25% nell’ultima settimana, e l’arrivo della nuova variante Omicron, spingono a essere più prudenti. La novità di poche settimana fa, ovvero il protocollo che prevedeva di non mettere tutta la classe in quarantena in caso di un solo positivo, sarebbe in fase di revisione da parte del ministero e delle Regioni.

Scuola e Green pass

Intanto da lunedì 6 dicembre entrerà in vigore l’obbligo per tutti, studenti compresi, di salire a bordo dei mezzi pubblici con tanto di Green pass. Per coloro che verranno trovati senza scatteranno delle multe salate, che andranno dai 600 ai mille euro. A chiedere il certificato verde saranno i controllori affiancati dalle forze dell’ordine e intanto verranno controllati anche i titoli di viaggio. Due piccioni con una fava. Non ci saranno poliziotti sui mezzi, ma i controlli saranno fatti a campione alle fermate dei bus e sulle banchine della metropolitana. Questo è quanto emerso dal vertice convocato al Viminale dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, con i prefetti e i questori per predisporre i servizi di controllo dell'obbligo di Green Pass sui mezzi di trasporto e nei locali pubblici. Il ministro ha spiegato: “Agiremo con responsabilità ma anche con la necessaria fermezza, effettuando controlli più serrati sulla certificazione verde con particolare attenzione alle aree e alle fasce orarie di maggiore afflusso di persone”.

Nella giornata di ieri si è anche tenuto un incontro tra il ministero della Salute e le Regioni per discutere quali strategie attuare per effettuare test e avviare il tracciamento, così da poter individuare nel più breve tempo possibile i contagi provocati dalla nuova variante Omicron. Durante il vertice è stato toccato anche l’argomento scuola. Prima di tutto è stato sottolineato il problema dello screening con i test salivari, che vengono eseguiti da settembre in un campione di scuole. Da una parte serve per intercettare i casi asintomatici, ma dall’altra occupa il personale scolastico che potrebbe invece essere impiegato nel lavoro su tamponi e quarantene. Secondo alcune Regioni sarebbe poi pericoloso in questo momento non mettere in quarantena tutta la classe quando c'è anche solo un caso. Il ministero ha quindi fatto sapere che il protocollo sulla scuola verrà almeno per il momento sospeso. Un altro punto da chiarire riguarda il controllo del Green Pass agli studenti di età superiore ai 12 anni non vaccinati, che non hanno l'obbligo per andare a scuola ma che dal 6 dicembre dovranno sottoporsi al tampone per poter prendere l'autobus o la metropolitana.

Il ritorno della Dad

Secondo quanto previsto dalla nuova circolare dei ministeri della Salute e dell'Istruzione tornerà la didattica a distanza nelle scuole anche con un solo caso di contagio. Come si legge nel documento: "Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell'immediatezza per l'intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della ASL in ordine all'individuazione dei soggetti (da considerare 'contatti stretti' a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena. Rimane valida l'opportunità per i Dipartimenti di Prevenzione di scegliere la strategia di controllo per la tutela della salute pubblica per ogni singola indagine di focolaio epidemico in ambito scolastico".