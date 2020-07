"Scusi, se lo paghi lei...". Lite tv Salvini-Berlinguer

" Se vuole il Mes, lo prenda e se lo paghi lei ". Così Matteo Salvini, ospite nella trasmissione Carta Bianca, risponde per le rime alla padrona del salotto di Rai3, Bianca Berlinguer, dopo le domande piccate della conduttrice sul Meccanismo europeo di stabilità.

Mes o non Mes? Questo è il dilemma. Se da un lato Italia Viva e Pd fanno pressing su Conte affinché quei 37 miliardi vengano usati, dall'altro c'è chi invece vorrebbe evitare l'ennesimo aggravio sui conti degli italiani con un prestito a lunga scadenza e tassi salatissimi. Netta e inequivocabile, a tal riguardo, la posizione del leader della Lega: " La trattativa è chiusa ormai. - dichiara Salvini nel corso del suo intervento al programma di Rai3 - Tutti i paesi europei hanno detti 'no, grazie' al Mes, inclusa la Grecia, e tutti stanno finanziando la ripresa con i buoni del Tesoro. Anchel'Italia sta facendo questo e questa è la via. Con il Mes, l'Italia sarebbe sotto il controllo della Troika e io gli italiani sotto il controllo della Troika non li voglio e non li metto ".

Le affermazioni del leader leghista, però, non ricevono il gradimento della conduttrice di Carta Bianca che, di tutto punto, lancia il guanto di sfida: " Abbiamo un problema di finanziamenti sui mercati dei nostri Btp che ci costano più dei tassi del finanziamento europeo. Perché non prendere quei soldi? ". Immediata la replica di Matteo Salvini: " Se vuole il Mes, se lo prenda e se lo paghi lei ". A quel punto, Bianca Berlinguer si metta sulla difensiva: '' Ma io faccio delle domande, non sono una parlamentare ".