Seconda Ottobrata in arrivo, punte di 32°C: cosa succede dal week-end

Ultime ore in compagnia di piogge e temporali (non per tutti) e poi salirà nuovamente in cattedra l'alta pressione africana: un nuovo periodo di calma piatta, sole e temperature al di sopra delle medie del periodo ci faranno compagnia dal prossimo week-end e probabilmente per tutta la prossima settimana almeno fino a domenica 23. Gli esperti la definiscono la seconda Ottobrata dopo quella vissuta a inizio mese.

Maltempo, poi anticiclone

Come detto, le ultime note instabili le vivremo tra oggi e domani a causa di un vortice d'aria fresca in quota che sta interessando la Sardegna con piogge localmente intense (allerta arancione della Protezione Civile) ma in veloce spostamento verso est in direzione delle regioni tirreniche centro-meridionali dove acquazzoni e temporali sparsi colpiranno domani, giovedì 13 ottobre. Le più interessate dal maltempo saranno le regioni dal Lazio alla Sicilia: bel tempo e cieli poco nuvolosi, invece, al Nord.

Massime over 30°C

Passata questa fase, se ne aprirà un'altra lunga e duratura in compagnia dell'anticiclone: gli esperti de IlMeteo.it prevedono un fine settimana mite e soleggiato ovunque con temperature massime fino a 27°C ma sarà soprattutto da lunedì che l'Ottobrata si farà più forte con valori tipici da fine estate. " Avremo di nuovo temperature simil-estive con punte di 30/32°C fino almeno a Mercoledì 19 Ottobre, ma non su tutta l’Italia: le temperature più alte sono attese in Sardegna e Sicilia come spesso avviene in questi casi anticiclonici africani, ma anche al centro toccheremo punte di 26/28°C .", ha spiegato il meteorologo Lorenzo Tedici. Molto mite anche al Nord dove i valori diurni toccheranno i 26-28°C.

Cosa succede di notte

Insomma, l'Ottobrata bis sarà realtà ma non dimentichiamoci che le notti sono più lunghe: anche se, quindi, nelle ore centrali della giornata sarà possibile stare in maniche corte, la sera e la notte le temperature scenderanno velocemente e sarà importante l'escursione termica. " È infatti in atto l’allungamento della notte con il tramonto che arriva sempre prima. Fino al solstizio d’Inverno sarà sempre così, sempre meno ore di luce anche se, al momento, in un contesto decisamente caldo ", sottolinea Tedici.

Le proeizioni a medio termine

Come detto, i modelli matematici sembrano ricalcare quanto accaduto durante l'estate: alta pressione lunga e duratura a causa di una bassa pressione nel vicino atlantico che richiama aria calda da sud. Al momento, sembra che la situazione atmosferica possa rimanere "bloccata" almeno fino a domenica 23 ottobre se non di più: prima della fine del mese, infatti, non si vedono grandi stravolgimenti sul Mediterraneo che potrebbero farsi strada soltanto negli ultimi giorni di ottobre. Fosse davvero così vivremmo l'ennesima anomalia climatica, votata al bel tempo, di questo storico 2022.