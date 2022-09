Il lato B della tennista e lo sberleffo al Papa: le sette parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Il vescovo di Milano sberleffa il Papa

Il Papa continua a negare il cardinalato al vescovo di Milano – rompendo una tradizione plurisecolare – ma ha appena dato la porpora al vescovo di Como, suffraganeo (cioè in qualche modo dipendente) di Milano, che è comunque la diocesi più grande del mondo. E Mons. Mario Delpini, in un imperdibile show nella festa di (neanche a farlo apposta) Sant'Abbondio a Como si è tolto qualche sasso dalla scarpa, ricordando tra l'altro come una delle cose che neppure il Padreterno sa è cosa pensi un gesuita.

Attentato alla Kirchner

E poi, proprio in Argentina, c'è chi usa le pallottole. O almeno ci prova. Nel contesto di un paese scosso da corruzione e omicidi si è consumato un attentato ai danni dell'ex presidente (attuale vicepresidente) dell'Argentina Cristina Kirchner. Ma la pistola si è inceppata. Proprio come il corso della storia, che si sta insinuando in alvei sempre più inaspettati.

La fine agrodolce di Gorbaciov

E a proposito di storia, questa settimana se n'è andato un pezzo importante. Michail Gorbačëv è il leader che ha fatto finire l'Unione Sovietica, una delle esperienze politiche oggettivamente più sanguinarie della storia. Mentre in Occidente è sempre stato celebrato per questo, la nostalgia russa per momenti di maggiore gloria e dominio ha proiettato su di lui anche le sue ombre. Una figura che ha finito per essere agrodolce.

Rosa Russo Iervolino è viva

Ma se un leader muore, un altro resta in vita. E in questo strano mondo di “fake news” diventa una notizia anche scrivere che l'ex ministro ed ex sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino è viva. Molte testate hanno riportato la notizia della sua morte. “Ho solo mal di schiena” replica lei. Senza bisogno di sedute spiritiche.

Il sedere della tennista

Sara Bejlek è una tennista sedicenne che questa settimana è divenuta famosa in tutto il mondo per un video in cui il padre e l'allenatore, per celebrare una sua vittoria, l'abbracciano dandole qualche pacca sul sedere. Nonostante lei non fosse affatto scocciata da questo, per sua stessa ammissione, e abbia ammesso che culturamente in Repubblica Ceca questo è normale, il tribunale dell'inquisizione puritano ha condannato l'accaduto sui media. E la ragazza si è sentita obbligata a dire che non accadrà più. La rivoluzione alla violenza del pensiero unico si fa rivalutando anche le (libere e consensuali) pacche sul sedere?

Maneskin censurati

E a proposito di censure, quest'ondata di puritanesimo ha colpito anche i Maneskin. Agli MTV Video Awards – che poi il gruppo ha vinto – Victoria è rimasta in topless e la regia ha ben pensato di cambiare inquadratura per 40 secondi. Sembra incredibile pensare che nel 2022 un corpo umano possa scandalizzare in questo modo. Ritorniamo a scoprirne la bellezza.

Michelle Hunziker diventerà nonna?

Abbiamo iniziato a conoscerla, un po' di anni fa, proprio per la bellezza del suo corpo, abbiamo scoperto poi la freschezza della sua simpatia, e ora sembra impossibile pensare che Michelle Hunziker stia per diventare nonna. Eppure la notizia, se vera, cancella l'immagine stereotipata della nonna zoppicante con la permanente colorata. Bellezza anche fra le nonne.

Altre ricerche di Google Trends

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trends ci sono stati anche: Ronaldo, Leicester City-Manchester United, Berlusconi su TikTok, Camila Giorgi, Sampdoria-Lazio, Bonus trasporti, Sassuolo-Milan.