Morta Rosa Russo Iervolino, ex sindaco di Napoli e prima donna al Viminale

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto si è spenta Rosa Russo Iervolino, per due volte sindaco di Napoli. Una vita trascorsa tra le fila di Democrazia cristiana per la Iervolino, che ha fatto della sua passione per la politica una vera e propria missione. Oltre a essere stata la prima donna a ricoprire il ruolo di primo cittadino di Napoli, infatti, Rosa Russo Iervolino è stata anche la prima esponente di sesso femminile a diventare capo del Viminale. Ma sono numerosi i ruoli di rilievo della sua lunga carriera politica, durante la quale si annovera anche il quello di ministro dell'Istruzione. Ma è stata anche la prima donna a concorrere ufficialmente come presidente della Repubblica italiana.