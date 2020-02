Segre parla alla Sapienza: sinistra vuole zittire rappresentate della destra

Sei di destra? Bene, anzi male. Perché se condividi le idee di Salvini o Meloni allora non hai diritto di parlare e meriti di essere isolato. Ebbene sì, accade anche questo nell’Italia moderna dove se non sei allineato al "giusto pensiero" progressista-gretinista-radicalchic allora sei additato come un fascista e xenofobo. E, in quanto tale,considerato una vergogna e un pericolo per la società.

Ma per fortuna c’è chi è pronto a difendere il nostro Paese dall’avanzata della marea nera. Gli studenti dell’Udu, Unione degli universitari, sono pronti a intervenire per evitare che un giovane di destra possa parlare durante una cerimonia a La Sapienza di Roma.

È qui che si svolgerà la battaglia. Domani, infatti, Liliana Segre è attesa all’Università dove, alla presenza del presidente Mattarella e del ministro dell’Università Manfredi, riceverà dal rettore la laurea Honoris causa. Sul palco, a rappresentare gli studenti, dovrebbe esserci Valerio Cerracchio, membro della lista più votata nella giunta dell’Università. La sua presenza, però, è in forte dubbio. Cerracchio è vicino a Generazione popolare, un’associazione della destra giovanile romana. Un affronto inaudito.

Gli studenti di sinistra, ovviamente, non gradiscono. "È molto grave che la scelta di chi debba portare i saluti della comunità studentesca, soprattutto alla luce del fatto che sarà presente la senatrice Liliana Segre, sia caduta su uno studente che in qualche modo è riconducibile a movimenti o partiti di estrema destra che idealmente si rifanno al neofascismo. Credo che sia un affronto anche alla stessa senatrice Segre" , ha affermato Enrico Galluni, coordinatore Udu. "L'università è il luogo dei saperi e della conoscenza- ha continuato Galluni- luogo in cui si affermano i valori costituzionale che fondano la nostra repubblica, e l'antifascismo è il fulcro di tutto ciò". Per questo gli antifascisti chiedono a Liliana Segre un incontro dopo la cerimonia gli studenti perché non si sentono rappresentati.

Questa posizione, però, non è piaciuta né al cerimoniale dell’Ateneo né ai professori che si dicono sconcertati per la polemica. "Lo studente è stato scelto in base a un criterio di rotazione che rispetta la rappresentanza delle diverse facoltà e l'alternanza di genere. Fa parte della giunta di facoltà ed è nella lista più votata della Sapienza" , è la risposta della Sapienza.