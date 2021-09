"È un massacro rituale". E la "maga" uccide la figlia e si suicida

È giunta ieri dalla Russia la notizia di una macabra scoperta: una mamma 32enne rinvenuta senza vita in casa accanto ai cadaveri della sua bambina di un anno e del suo gatto. La straziante scena sarebbe il risultato di un " massacro rituale " eseguito dalla stessa donna, Elizaveta Tsarevskaya. I tre corpi senza vita sono stati scovati dalla polizia dopo che gli agenti hanno forzato la porta dell'appartamento in cui viveva la donna a Rostov sul Don, nel sud del Paese.

Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato Elizaveta " nuda " e distesa sopra il corpo della bambina, mentre vicino ai due cadaveri si trovava il gatto morto e tutto mentre intorno nella stanza c'erano " oggetti magici e simboli rituali macchiati di sangue " e anche foto dell'" amante di lei ". L'assassina-suicida aveva infatti una relazione sentimentale extraconiugale, con l'acquiescenza del suo marito 26enne Artur Rusin. Secondo le prime ricostruzioni forensi, la 32enne avrebbe prima pugnalato a morte la piccola e l'animale domestico per poi togliersi la vita ed eseguire così il proprio " sacrificio cerimoniale ".

Grazie proprio alla testimonianza di Artur, gli inquirenti sono venuti a conoscenza del fatto che la 32enne era un'appassionata di occultismo. Elizaveta, ha raccontato infatti l'uomo, dopo essersi laureata con lode in Architettura e avere mosso i primi passi nel mondo del design avrebbe maturato un interesse sempre più forte per la " magia nera ". Lei avrebbe così abbandonato lavoro e prospettive di carriera per dedicarsi totalmente all'esoterismo. A instradarla verso la magia nera sarebbe stato un certo Anton, da lei conosciuto a lavoro. Quest'uomo sarebbe presto diventuto l'amante di Elizaveta, immortalato nelle foto trovate sulla recente scena del crimine. La 32enne ha anche avuto un bambino da Anton e il piccolo è stato accolto e cresciuto dal marito di lei.

Gli investigatori sono adesso sulle tracce proprio dell'amante della vittima-carnefice, ma non sono ancora riusciti a rintracciarlo.