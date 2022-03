"Sei ucraina?". E la baby gang la aggredisce con l'acido

Il branco l'ha accerchiata, sbarrandole la strada. " Sei ucraina? ". La malcapitata vittima, una donna ucraina 56enne che da tempo vive e lavora a Perugia, non ha potuto fare altro che rispondere alla domanda dei baby teppisti. Poi l'aggressione verbale e il gesto violento, sconsiderato. Sulle sue mani i giovani bulli hanno scagliato una sostanza liquida corrosiva, presumibilmente acido, che le ha provocato un'ustione. La signora si è recata in ospedale, dove è stata medicata e giudicata guaribile in 15 giorni.

Dal cuore dell'Umbria arriva la notizia di un ennesimo episodio violento provocato da una baby gang. L'aggressione, in questo caso, è avvenuta sabato scorso - 19 marzo - ma solo ora ne sono emersi tutti i dettagli. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa vittima, che si era vista circondare da un gruppo di bulli nel pieno centro di Perugia, in via Bartolo, mentre stava rincasando. " Cosa pensi della guerra? ", le avrebbero chiesto i malintenzionati, secondo quanto ricostruito dalla stampa locale. La donna ucraina, ribadendo la propria nazionalità, avrebbe semplicemente sussurrato di desiderare la pace. A quel punto, come confermato anche da alcuni testimoni, la vittima è stata bloccata e imbrattata con una sostanza liquida.

Con il passare dei minuti la signora, che lavora nel capoluogo umbro come badante, ha iniziato ad avvertire un forte bruciore alle mani e si è recata al pronto soccorso. Con ogni probabilità, viste le conseguenze riportare, il liquido che le avevano spruzzato era acido. La squadra mobile della questura di Perugia indaga sull'accaduto: gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per cercare di identificare i responsabili del gesto. L'ipotesi è che si sia trattato di un atto di teppismo ma i riferimenti alla nazionalità della donna e alla guerra in Ucraina non vengono sottovalutati dagli investigatori. Come riporta La Nazione, nei giorni scorsi a San Giustino, una donna e suo figlio - anch'essi ucraini - erano stati bersagliati con dei sassi da un gruppetto di ragazzini.