"È morto per colpa tua". Quel selfie estremo e gli "hater" contro la fidanzata

" Dovevi morire tu ", " È colpa tua ". E ancora: " Assassina ". Sono solo alcuni dei messaggi che Sara Bragante, influencer di 27 anni, ha ricevuto su Instagram da quando il suo fidanzato, l'imprenditore Andrea Mazzetto, è morto per salvare l telefonino che gli era caduto in dirupo e col quale aveva appena scattato una foto alla ragazza (almeno questa è stata la versione ufficiale fino ad oggi). " Hanno distorto la verità ", spiega la 27enne (riferendosi agli haters) in una intervista al Corriere della Sera.

La tragedia

La tragedia si è consumata lo scorso sabato. Sara e Andrea stavano facendo un'escursione sull'Altopiano di Asiago quando il trentenne e precipitato nel vuoto. "S tavamo insieme da sei mesi, Andrea era splendido, l'unico che mi ha sempre rispettata. - racconta l'influencer - Presto saremmo andati a convivere, voleva due bambini... Sabato mattina siamo partiti per una breve escursione fino all'Altar Knotto (sperone di roccia a forma di altare). Alla fine del sentiero c'è una breve ferrata, e quando siamo arrivati ai piedi del masso ha deciso di salirci. Lo faceva sempre: ad Andrea piaceva arrampicarsi ". A quel punto, l'imprenditore avrebbe chiesto alla ragazza di mettersi in posa sul ciglio del masso: " Io soffro di vertigini, anche se lui mi spronava a superare le mie paure . - continua il racconto - L'ha fatto anche quel giorno: dalla cima ha insistito perché lo raggiungessi, anche se non volevo. Mi sono lasciata convincere e da lassù abbiamo scattato alcune foto. Poi mi ha chiesto di mettermi in posa sul ciglio del masso ".

La "foto estrema"

Stando a quanto trapelato nei giorni scorsi, Andrea sarebbe caduto per salvare il cellulare che gli era caduto e con cui aveva scattato una foto alla fidanzata. Una versione che Sara smentisce con forza: " Dopo aver scattato la foto si è avvicinato per mostrarmela: ero pallida in volto . - spiega la ragazza - Le gambe mi tremavano, e in quel momento ho avuto un giramento di testa per le vertigini: ho rischiato di perdere l'equilibrio e Andrea mi ha afferrato la mano lasciando cadere il telefonino che è finito di sotto, tra i cespugli ". Poi precisa: " Dicono si sia cacciato in quella situazione per non perdere i selfie, ma è una bugia. Mi ha detto: 'Lì c'è tutto il mio lavoro: le fatture, i documenti dell'azienda. Devo recuperarlo'. E ha iniziato a scendere ".

Il volo mortale

Andrea si è calato lungo la parete rocciosa. Sara ha tentato di raggiungerlo ma poi ha desistito: " Mi sono spaventata e in un attimo ero al punto di partenza . - dice - Andrea nel frattempo era risalito e mi ha raggiunto. Deve aver pensato che quel versante era più sicuro e ha deciso di provare a calarsi da lì ". Il trentenne non è più tornato indietro: " L'ho sentito dire che aveva un piede incastrato. - racconta Sara ancora sotto choc - E appena è riuscito a liberarsi, la roccia si è sgretolata ed è scivolato. In realtà è un volo di pochi metri ma, finendo sullo spiazzo ai piedi della roccia, è subito rotolato in avanti, verso il baratro. L'ho sentito gridare ".

Gli hater