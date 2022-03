Organizza online una serata hard. Si ritrova sequestrato e rapinato

Sarebbe dovuta essere una serata hard, ma si è invece trasformata in un incubo per la vittima che si è ritrovata sequestrata e rapinata in casa sua. Come riportato da IlGiorno, nella serata di venerdì scorso un uomo aveva pensato bene di organizzare un incontro sessuale nella sua abitazione utilizzando un sito internet di incontri. Secondo quanto concordato sul web, nella sua casa a Valsecca, una frazione di Sant'Omobono Terme, comune in provincia di Bergamo, si sarebbe dovuta presentare poche ore dopo una bella ragazza, invece le cose non sono andate proprio nel modo in cui l’uomo si era immaginato inizialmente.

La ricostruzione

Verso la mezzanotte il campanello ha effettivamente suonato ma, al posto della giovane disinibita, si sono presentate ben quattro persone, per l’esattezza due uomini e due donne di origini romene e nordafricane. Questi volevano entrare a tutti i costi in casa ma l’uomo, preoccupato dal loro arrivo, si è rifiutato di aprire il portone. A quel punto il gruppetto ha cominciato a urlare e a minacciare il padrone di casa, prendendo anche la porta dell’abitazione a calci e pugni, e tirando dei sassi contro le finestre. Pensando di non avere via d’uscita e che tanto prima o poi sarebbero riusciti a sfondare la porta, l’uomo ha deciso di collaborare e farli entrare. Una volta dentro, armati di coltello, i quattro lo hanno minacciato con l’obiettivo di farsi consegnare i soldi di cui era in possesso.

La rapina

La vittima dell’aggressione ha quindi consegnato loro il portafoglio con all’interno qualche centinaio di euro. Fortunatamente i rapinatori si sono accontentati di quanto arraffato e si sono dati alla fuga a bordo di una vettura dirigendosi verso Bergamo. Immediatamente la vittima ha allertato i carabinieri di Sant'Omobono e ha raccontato loro quanto era successo durante quella serata trasformatasi da sogno hard a incubo. L’uomo era riuscito anche a vedere l’auto utilizzata dal gruppo per scappare e l'ha descritta alle forze dell'ordine. I militari hanno subito avviato le indagini mettendosi alla ricerca della banda di rapinatori e riuscendo a individuare la macchina a Strozza, un altro comune della Bergamasca poco lontano dal luogo della rapina. I quattro, risultati tutti con precedenti penali, sono quindi stati fermati e arrestati. Per loro l’accusa è di rapina pluriaggravata.