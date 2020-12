Gli auguri di Natale dei politici italiani. E Grillo non fa ridere

Le personalità poltiche e governative più importanti del nostro Paese hanno voluto rivolgere i loro auguri natalizi agli italiani e l'hanno fatto in location a tema. L'albero di Natale è stato uno dei grandi protagonisti, anche se c'è chi ha optato per qualcosa di più originale e meno tradizionale. Da Sergio Mattarella a Silvio Berlusconi, passando per Pierpaolo Sileri e Nicola Zingaretti, ecco tutti gli auguri natalizi, più o meno istituzionali.

Gli auguri del presidente della Repubblica sono arrivati attraverso i canali istituzionali del Quirinale con un video che ritrae il bellissimo albero e il presepe realizzati nelle storiche stanze del palazzo realizzato nel XVI secolo. Sergio Mattarella ha scelto immagini molto suggestive per i suoi auguri agli italiani e oltre ai saloni del Palazzo del Quirinale, le immagini mostrano anche il cortile d'onore in una visione notturna e, dall'alto, rendono omaggio alla stella luminosa, simbolo del santo Natale. Silvio Berlusconi ha scelto di mostrarsi insieme al fidatissimo Dudù davanti a un maestoso albero di Natale. " A tutti gli italiani i più affettuosi auguri di Buon Natale ", ha scritto il Cavaliere suoi suoi social. Matteo Salvini, dopo aver condiviso un video-selfie in cui fa gli auguri agli italiani, si è mostrato impegnato nella consegna dei doni ai bisognosi.

Giuseppe Conte ha preferito postare un estratto della sua intervista a Porta a Porta andata in onda recentemente per augurare agli italiani " un Natale diverso ma non meno autentico ". Elisabetta Casellati ha condiviso una sua foto sorridente mentre Roberto Fico ha voluto fare un "regalo di Natale" agli italiani, avvisando che da oggi è online " arte.camera.it, il portale che permette di scoprire il patrimonio artistico della Camera dei deputati ". Alessandro Di Battista ha scelto di fare auguri formato famiglia, condividendo un'immagine con sua moglie e i loro figli. Anche Luigi Di Maio ha deciso di giocare la carta della famiglia, con una foto che lo ritrae a tavola insieme alla compagna. Immagine patriottica a tema natalizio per Giorgia Meloni, che ha augurato buon Natale e vento di cambiamento con un albero decorato con i pon pon tricolori. Pragmatico il messaggio di Paolo Gentiloni, che augura una " giornata di festa interiore. Aspettando l'anno dei vaccini ".

Matteo Renzi ha optato per un qualcosa di personale, un foglio manoscritto in cui esorta gli italiani a vivere comunque la magia de Natale, rivolgendo un pensiero a chi è stato colpito personalmente dalla pandemia e a chi si trova in carcere. Diversa l'idea di augurio di Nicola Zingaretti, che ha deciso di condividere uno scatto del reparto di neonatologia dell'ospedale di Cassino, in cui i bimbi sono stati vestiti come piccoli Babbo Natale. Pierpaolo Sileri ha voluto ricordare l'impegno della categoria medica, di cui fa parte, sottolinenado come negli ospedali non esistano giorni di riposo. Il videministro si è quindi mostrato in visita all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Anche Nunzia Catafalco, ministro del Lavoro, ha rivolto il suo pensiero ai medici e agli infermieri che anche oggi saranno in corsia.