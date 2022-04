"Sesso di gruppo con gli allievi". Maestro di arti marziali in manette

Avrebbe sfruttato il suo ruolo carismatico di maestro di arti marziali per creare un rapporto di dipendenza psicologica con alcuni allievi che frequentavano la sua palestra. Facendo leva su quel particolare legame, ora al vaglio degli inquirenti, li avrebbe persino spinti a sessioni di sesso di gruppo. Su ordine del gip di Brescia, un 52enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata, esercizio abusivo della professione medica, commercio abusivo di farmaci illegali e truffa aggravata. Attualmente l'uomo di trova ai domiciliari, mentre sono stati denunciati a piede libero la consorte 42enne un altro individuo di 53 anni, broker finanziario.

Per il maestro di arti marziali il fermo è scattato a seguito di un'indagine nata dalla denuncia di una donna che frequentava la sua palestra a Brescia. Ai carabinieri, la testimone aveva raccontato di essere stata indotta ad avere rapporti sessuali di gruppo. Secondo quanto ricostruito dai militari con successivi approfondimenti, l'uomo avrebbe sfruttato il proprio carisma per spingere alcuni giovani allievi a un legame di dipendenza psicologica da lui. Le presunte vittime, tutte donne, hanno tra i 18 e i 20 anni. Stando alle accuse, il maestro di arti marziali avrebbe indotto i suoi allievi a prendere parte a "orge" alle quali avrebbe partecipato assieme alla moglie. Alcune donne, presunte vittime di abuso, hanno sostenuto di essere state violentate sessualmente in quelle occasioni.

Il maestro finito ai domiciliari avrebbe praticato anche l'agopuntura ma senza avere alcun titolo per poter poterlo fare. Inoltre, stando all'accusa, avrebbe fornito farmaci anoressizzanti o che avevano come fine ultimo un presunto miglioramento delle prestazioni sessuali. Il commercio di tali prodotti è proibito in Italia, rammentano i carabinieri, motivo per cui l'uomo dovrebbe averli importati dall'estero. La sua palestra, intanto, è stata posta sotto sequestro.

Ancora da chiarire, al momento, il ruolo preciso svolto dalla moglie dell'arrestato e dal broker finanziario 53enne. Secondo gli inquirenti, il maestro avrebbe convinto alcuni parenti dei suoi allievi a investire somme ingenti di denaro proprio tramite il broker, con la promessa di rendite mensili mai versate. Di fronte al gip, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.