La circolare sulle quarantene: cosa succede con la fine dell'emergenza

A ribadire la linea è una circolare del ministero della Salute, firmata questa mattina: riconfermati i sette giorni di isolamento per chi risulta positivo al Covid. Un provvedimento che segue il decreto già pubblicato in Gazzetta ufficiale, che stabilisce le regole per la graduale cancellazione delle misure di contenimento del contagio.

Il nodo stava nella durata della quarantena: i positivi potranno uscire dall'isolamento prima di una settimana - se negativi, ovviamente - oppure dovranno continuare a rispettare i canonici sette giorni di "clausura"? Rispondere non era più così semplice, dopo che questa mattina una circolare del ministero della Salute - consultata dal Corriere della Sera - sembrava contraddire la linea del governo. Nel pomeriggio, è stato lo stesso ministero a ribadire che le regole sulla quarantena dei positivi e dei contatti stretti restano invariate. Una decisione che segue la linea della prudenza voluta dal ministro Roberto Speranza sin dall'inizio della pandemia e che precisa le linee guida del decreto in vigore dal primo di aprile. Quest'ultimo, infatti, prevedeva " la cessazione del regime di isolamento ", senza specificare l'obbligo di attendere una settimana (o dieci giorni per i non vaccinati) prima di effettuare il secondo test. Ora, con la circolare del ministero della Salute, vengono di fatto ribadite le regole relativa all'isolamento emesse il 4 febbraio 2022.