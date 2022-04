"Diavolo maledetto, ti aspetto fuori". L'ira del papà di Carol

" Diavolo maledetto, psicopatico, macellaio schifoso... ". A parlare è Fabio Maltesi, il papà di Carol, la 25enne uccisa e fatta a pezzi dal "bancario killer", Davide Fontana, in un appartamento a Rescaldina lo scorso gennaio e i cui resti sono stati rinvenuti soltanto a marzo, ammassati in due sacchi neri tra le montagne di Borno, nel Bresciano. L'uomo si è abbandonato a uno sfogo sui social rivolgendosi all'assassino della figlia: " Ti aspetto fuori dal carcere ". Intanto, sul fronte delle indagini gli investigatori stanno tentando di capire quali fossero le reali intenzioni del reo confesso. Al momento, è esculso che abbia agito con un complice ma non è ancora chiaro il movente del delitto efferato.

Lo sfogo del papà di Carol

" Nessuna pietà per questo mostro ". Fabio Maltesi, che vive in Olanda, è sopraffatto dal dolore. Da quando ha saputo delle atroci torture che Davide Fontana a inferto alla figlia Carol non si dà pace: " Diavolo diavolo maledetto, assassino psicopatico, macellaio schifoso, - scrive su Facebook rivolgendosi all'assassino - come ti sei permesso di togliere la vita e torturare il bel viso e il corpo della mia bimba, anche dopo la sua morte ". " Maledetto che hai distrutto la vita del mio angelo, togliendo via il diamante della mia di vita - prosegue - Se non io ho chi ti sistemerà, satanista, tu lo vai a pagare in un secondo la condanna a morte ". Poi conclude: " meglio che marcisci in cella di isolamento o che vai a morire lì, visto che questo non può essere nemmeno accettato veri criminali, che hanno pure un codice di rispetto per donne e bambini ". Infine aggiunge: " never kill a Maltesi, specially not my Carol Angie, figlia mia preziosa ".

I colleghi di Carol