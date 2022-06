Lo sfregio al Partito Comunista, Macron accusato di brogli e Elena: quindi oggi

- Calenda ne dice una giusta: “Arginare le destre non è una linea politica”. Il problema, semmai, è che la sinistra dal 1994 ad oggi non ha mai avuto una visione diversa da questa

- Toti: l’esempio del centrodestra è “la vecchia Dc: mille anime e una sintesi”. Sì, s’è visto come hanno trovato “una sintesi” alle elezioni del presidente della Repubblica: hanno lavorato talmente bene che alla fine ci troviamo al Quirinale uno del Pd che aveva detto di voler andare a fare il pensionato. Complimenti

- clamoroso lancio di agenzia dell’Agi: “Bennet a Draghi: ‘Grazie per il fermo antisemitismo’”. Come, scusi? Il leader israeliano ringrazia il premier per essere antisemita? Ovviamente è un errore, si parla di “ferma posizione contro l’antisemitismo”. Ma mi immagino il brivido di eccitazione passato lungo i nervi dei redattori intenti a leggere le agenzie nei quotidiano d’Italia

- comincia il caos nel “campo largo”. Le elezioni amministrative hanno dimostrato, salvo deboli eccezioni, che l’alleanza Pd-Dem non funziona. Letta prima o poi se ne accorgerà. Nel M5S sono già iniziati i primi screzi: l’account twitter del Movimento romano ha scritto infatti che “l’alleanza con il Pd fa bene solo al Pd”. E hanno anche un tantino di ragione

- deve girare roba forte nelle redazioni secondo cui il Pd avrebbe in qualche modo vinto queste elezioni

- è vero, il M5s ha perso. Ma è anche vero che alle elezioni amministrative non ha mai strabiliato. Dunque occhio a darlo per morto

- certo che a vincere le elezioni col campo largo è capace pure “il mi nonno in cariola”. Pare di rivedere lo schema Prodi di qualche anno fa: metto dentro la qualunque, da Azione a Renzi al Pd al M5S a Sinistra Italiana, mescolo il tutto, spero che la somma faccia più del centrodestra, provo a governare e faccio schifo. Bella idea

- L’Ansa scrive: Si profila l’estate dei bomber nel calcio: da Haaland a Scamacca, in tanti cercano sistemazione. Avvicinare Haaland e Scamacca, con tutto l’amore per i colori azzurri, mi pare eccessivo. Di certo non fanno entrambi parte della categoria “bomber”

- la sinistra di Melenchon che accusa Macron di Brogli è bellissimo. Pare di rivedere Trump, ma qui nessuno - chissà come mai - gli dà del folle

- ma che bella è l’idea che la sede storica del Partito Comunista Italiano in via delle Botteghe Oscure, anziché diventare una Casa del Popolo o qualcosa di simile diventi un hotel a 5 stelle?

- una madre che uccide un figlio, poi finge un rapimento. Cos'altro serve da dire sulla storia della piccola Elena. Nulla. Solo una domanda: perché?