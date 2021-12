Va a fare il vaccino con un braccio finto: nei guai un no vax

Nel centro vaccinale di Biver Bianca, a Biella, dove è consentito l'accesso diretto per vaccinarsi, vale a dire non è necessaria la prenotazione, un no vax ha cercato di ottenere il green pass senza farsi inoculare. O meglio, provando a farsi vaccinare su un braccio finto.

L'uomo di circa cinquant'anni si è presentato all'hub con una protesi in silicone comprendente la spalla e il muscolo deltoide (dove viene fatta la puntura) pensando così di poter ingannare gli operatori sanitari. Dopo aver seguito la trafila burocratica e firmato il consenso davanti al medico ha aspettato il suo turno, come se nulla fosse. A scoprire l'inganno però è stata l'operatrice sanitaria che lo avrebbe dovuto vaccinare. Insospettita dal colore e dalla percezione al tatto ha chiesto al signore di mostrare per intero il braccio. Nonostante qualche resistenza, una volta scoperto, il cinquantenne no vax ha chiesto all'operatrice di chiudere un occhio. Così, sfortunatamente per lui, non è andata. Infatti è stato denunciato ai carabinieri per truffa. L'Asl segnalerà il caso anche in Procura.

La preoccupazione delle forze dell'ordine è che questo possa non essere un caso isolato. Proprio il 24 novembre, riporta la Repubblica, è apparso su Twitter un messaggio a nome "Giuseppe Maria Natale" in cui veniva sponsorizzata una tuta-busto di silicone comprendente braccia, collo, muscoli finti al prezzo di circa 500 euro. Il testo del tweet, oggi cancellato, era: " Se vado con questo se ne accorgono? Magari sotto sto busto in silicone mi metto pure qualche altro indumento per evitare di far arrivare l’ago al mio braccio vero ".

Dall'Asl di Biella spiegano che fatti come questo non sono poi così inusuali, soprattutto in questo momento. Questo perché chi va a fare la prima dose ora appartiene, secondo loro, a tre categorie: chi ha ritardato la dose per motivi sanitari e ha un certificato medico, i dubbiosi che si sono convinti, e chi resta contrario ma ha bisogno del green pass e " si inventa queste cose ".