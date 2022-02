Si rifiuta di togliere l'hijab e l’arbitro sospende la partita di calcio

“Ho sempre tenuto il velo, in tutte le partite che ho giocato in precedenza e non vedo perché devo toglierlo proprio adesso” . Il deciso rifiuto di Maroua Morchid, calciatrice di 16 anni della squadra Pro Vercelli, di origine marocchina, ha spinto l’arbitro a sospendere una partita di campionato under 19. Per entrare in campo in sostituzione della compagna, secondo il direttore di gara, Maroua avrebbe dovuto rinunciare a indossare il suo inseparabile hijab, simbolo della religione che la ragazza professa con convinzione. A nulla sono servite le discussioni sul campo di Vercelli, la partita con l’Accademia Torino è finita all’ottantacinquesimo, sul risultato di 2-2.

Al termine della gara, negli spogliatoi, c’è stata la reazione immediata della società padrona di casa. “Eppure – ha dichiarato al Corriere della Sera la dirigente della Pro Vercelli femminile Laura Sartirana – Maroua ha indossato l'hijab per tutto il campionato senza che nessuno avesse da ridire. Rispettare la nostra giocatrice avrebbe voluto dire farla giocare con il velo” . L’associazione nazionali degli arbitri, invece, giustifica il comportamento del direttore di gara, il quale avrebbe semplicemente applicato il regolamento.