Si sposa in fin di vita, poi la sorpresa: "C'è il cuore per il trapianto"

Un bouquet fatto con alcune provette di sangue, il camice verde sostituisce l'abito da sposa, l’ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino come celebrante. Così è avvenuto il matrimonio di un uomo di 47 anni tra i reparti di Cardiochirurgia dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Il protagonista del racconto ha deciso di sposare la sua compagna dopo un momento piuttosto difficile.

La vita a rischio e la decisione

L'uomo si trovava già intubato e in condizioni critiche in terapia intensiva, per lui ogni speranza di salvarsi era ormai nulla. Arriva in ospedale nel mese di giugno per un infarto massivo del ventricolo sinistro. Dopo un breve periodo di ricovero a Cuneo, viene trasferito d’urgenza nel reparto di Terapia Intensiva post-cardiochirurgica. Le condizioni però si aggravano ulteriormente e i medici decidono di procedere con l’impianto di un sistema di assistenza circolatoria meccanica (ECMO) che lo stabilizza.

Nonostante i primi risultati, però, emergono nuovi problemi legati alla terapia scoagulante. L'unica soluzione è quella del trapianto e il paziente viene inserito nella lista per avere un cuore nuovo. I tempi sono molto lunghi.

L'uomo si rende conto che il tempo per lui è diventato prezioso, è diventato papà da poco e pensa alla sua compagna. Prende la decisione definitiva e le chiede di sposarlo. Gli infermieri dispongono dei palloncini e cuori rossi per abbellire un po' l'atmosfera triste. Accanto al paziente c'è la donna della sua vita che sorride sotto la mascherina.

La svolta

Accade qualcosa di stupefacente proprio qualche minuto dopo il loro "sì": arriva la segnalazione da parte del Centro Nazionale Trapianti di un donatore compatibile. Si trova a Napoli e il cuore arriva a Torino dopo 12 ore. Si procede con l'operazione che dura circa 7 ore per l'inserimento dell'organo e l'eliminazione dell'ECMO. L'intervento riesce perfettamente.

La storia dei due neosposini ha un lieto fine.