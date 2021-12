Si torna a sciare: ecco le regole da rispettare

Dopo una stagione saltata a causa della pandemia, la voglia di sciare degli italiani è tanta e si evince dal numero di prenotazioni nelle località sciistiche del nostro Paese da nord a sud. A giorni, infatti, la maggior parte degli impianti sarà aperta e si potrà tornare sulla neve, sugli skilift e alle attività montane a patto che vengano rispettate alcune regole base.

Cosa succede con mascherine e restrizioni

Gli impianti dovranno essere a prova di "coda": i gestori sono incaricati di " riorganizzare l'accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone ", si legge sul documento. Mascherine, quindi, sempre a portata di mano sia all'aperto che al chiuso se si verificheranno code e assembramenti. Se un Regione dovesse finire in zona arancione o rossa, chiaramente, andrebbe incontro a restrizioni non previste per le zone bianche o gialle come il limite di presenze giornaliere calcolato in base alla grandezza e la capienza della stazione sciistica in questione: non si potrà superare un tot di skipass non soltanto giornaliero ma anche settimanale e stagionale. Al momento, soltanto l'Alto Adige passerà in giallo ma le norme in vigore consentono comunque una libertà quasi totale.

Come funziona con il green pass

Per accedere a funivie, cabinovie e seggiovie, neanche a dirlo, bisognerà avere il green pass: per non fare confusione, è bene ricordare che dal 6 dicembre al 15 gennaio entrerà in vigore il super green pass ma per sciare sarà sufficiente quello base (quindi un semplice tampone negativo) se ci si trova in zona bianca o gialla; diversamente, per le zone arancioni potranno godersi la montagna solo i possessori del super green pass. È chiaro anche che, per andare a vedere hockey e pattinaggio su ghiaccio in un Palazzetto dello Sport, dal 6 dicembre servirà il super certificato verde. Dal momento che gli skipass si possono acquistare anche online, spetterà al personale il controllo " sul possesso della citata certificazione verde può essere svolto anche a campione ".

Impianti a capienza ridotta

Tutti gli impianti di risalita che siano chiusi (funivie e cabinovie) potranno contenere soltanto l'80% della capienza massima con la mascherina obbligatoria. Quelli aperti (seggiovie e skilift) non avranno limiti di portata ma andrà comunque indossata una mascherina chirurgica o Ffp2. In caso di necessità o emergenze, per evitare gli assembramenti sarà " consentito per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d'uso di mascherina ", si legge su Repubblica. Infine, durante il trasporto all'interno degli impianti non sarà consentito consumare cibi o bevande.

Le raccomandazioni degli esperti

La Cts (Commissione Tecnico Scientifica) ha già vagliato ed approvato le " Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali " che le Regioni hanno inviato al ministero della Salute. Il documento sarà sempre aggiornato in base all'evoluzione della situazione pandemica in Italia con allentamenti o restrizioni per bar, ristoranti e varie attività tra cui come ci si dovrà comportare quando si andrà a sciare. Il documento sottolinea come, nonostante la campagna vaccinale in corso e le terze dosi, non è esclusa "l a possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio ". Ecco perchè iò certificato verde " non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l'utilizzo della mascherina in ambienti chiusi".

L'esempio di Prato Nevoso