Siccità, stato d'emergenza per cinque regioni: cosa succede

Consiglio dei ministri lampo a palazzo Chigi per deliberare sullo stato di emergenza relativo alla siccità degli ultimi mesi in Italia. Non è durato che una manciata di minuti, meno di dieci, e ha approvato la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al deficit idrico in atto nelle regioni ricadenti nel bacino del Po e delle Alpi orientali: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.

Dalle prime informazioni si apprende che sono stati stanziati 10.9 milioni per l'Emilia Romagna, 4.2 milioni per il Friuli Venezia Giulia, 9 milioni per la Lombardia, 7.6 milioni per il Piemonte e 4.8 milioni per il Veneto. Al momento sono solo queste 5 le Regioni che possono beneficiare del decreto ma non è escluso che nelle prossime settimane ci possano essere nuove decisioni in ragione dell'evoluzione climatica. Lazio e Umbria, per esempio, ne hanno fatto recentemente richiesta e potrebbero essere aggiunte. Il decreto verrà emanato solo in un secondo momento in attesa che l'esecutivo reperisca i fondi adeguati a quella che appare, ormai, come una vera e propria crisi dell'acqua.

I più recenti dati forniti da Coldiretti non lasciano spazio a molti dubbi: sono circa 270 mila le aziende agricole che si trovano nelle regioni interessate dallo stato di emergenza. " Un capitale dell'agroalimentare Made in Italy che rischia di sparire sotto i colpi della siccità, con i danni che hanno già superato i tre miliardi di euro ", ha spiegato l'associazione, che in questi giorni rilancia un progetto per la realizzazione di una rete di bacini di accumulo (veri e propri laghetti) per arrivare a raccogliere il 50% dell'acqua dalla pioggia.